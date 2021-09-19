https://tr.sputniknews.com/20210919/seda-sayan-tecavuzle-sucladigi-mehmet-ali-erbille-sahnede-baristi-her-yeri-pespembedir-1049043545.html

Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı: 'Her yeri pespembedir'

Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı: 'Her yeri pespembedir'

Şarkıcı Seda Sayan, geçen aylarda geçmişte evinde çalışan bir kadına tecavüzle suçladığı şovmen Mehmet Ali Erbil’le sahnede barıştı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T16:29+0300

2021-09-19T16:29+0300

2021-09-19T16:29+0300

yaşam

seda sayan

barışma

mehmet ali erbil

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, tartışmalı olduğu Seda Sayan'ın konserine gitti. Konser sırasında Seda Sayan, kendisini izlemeye gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i de sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti. Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'e "Seni seviyorum" derken, Erbil ise "Her yeri pespembedir. Pembe mutlum benim" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Tartışma, Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlamıştı.Instagram hesabından yanıt veren Seda Sayan, sunucu ve oyuncu Erbil'in yıllar önce bir kadına 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti. Sayan cinsel saldırı suçlamasında bulunduğu paylaşımında, ""Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydin. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor. Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" demişti.Erbil ise Sayan'ın bu sözlerinin ardından bir açıklama paylaşarak, "Ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..." ifadeleri kullanmıştı.Mehmet Ali Erbil, hakkında cinsel saldırı iddiasında bulunan Seda Sayan'dan özür diledi. Sayan'da Erbil'İn özürü sonrası "Tecavüz değil, aldatma" demişti.

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seda sayan, barışma, mehmet ali erbil