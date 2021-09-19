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https://tr.sputniknews.com/20210919/sigortasinin-yatirilmadigini-soyleyen-garson-ustabasini-rehin-aldi-1049044170.html
Sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını rehin aldı
Sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını rehin aldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. 4 saat süren rehine... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T16:51+0300
2021-09-19T16:52+0300
yaşam
antalya
manavgat
bıçak
sigorta
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Antalya'da bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman’ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı.İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A., ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarı'ndan çevreyolunu geçen şahıs, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti.İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Antalya’dan Özel Harekat polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleri çevrede gerekli önlemleri alırken, Kamil Tarık A.'yı ikna çabaları bir sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat devam eden rehine olayı sırasında Kamil Tarık A.'nın zaman zaman su istediği, suyu kendisi içtikten sonra ustabaşıya da içirdiği, sigara yakıp yine ustabaşıya içirdiği gözlendi. 4 saatin sonunda Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan ustabaşı Lütfü Salman her şeyi göze alıp yanından uzaklaşırken, polisler aynı anda Kamil Tarık A.'nın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Boğazında kesikler oluşan üzerindeki kıyafet tamamen kan olan ustabaşı, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Ustabaşı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçele takılan Kamil Tarık A. polis aracına götürülürken, olay nedeniyle işyerlerine giremeyen AVM çalışanları ve vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi.
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antalya, manavgat, bıçak, sigorta

Sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını rehin aldı

16:51 19.09.2021 (güncellendi: 16:52 19.09.2021)
© İHA / ARİF KAPLANBıçaklı rehine olayı- Manavgat
Bıçaklı rehine olayı- Manavgat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA / ARİF KAPLAN
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. 4 saat süren rehine olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı.
Antalya'da bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A., gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfü Salman’ı boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı.
İşyeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A., ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Olay yerine gelen polisler, yaklaşık 1 saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşıyı bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde Sorgun Bulvarı'ndan çevreyolunu geçen şahıs, D-400 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezinin kapısına gelerek olaya burada devam etti.
İkna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Antalya’dan Özel Harekat polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleri çevrede gerekli önlemleri alırken, Kamil Tarık A.'yı ikna çabaları bir sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat devam eden rehine olayı sırasında Kamil Tarık A.'nın zaman zaman su istediği, suyu kendisi içtikten sonra ustabaşıya da içirdiği, sigara yakıp yine ustabaşıya içirdiği gözlendi.
4 saatin sonunda Kamil Tarık A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan ustabaşı Lütfü Salman her şeyi göze alıp yanından uzaklaşırken, polisler aynı anda Kamil Tarık A.'nın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.
Boğazında kesikler oluşan üzerindeki kıyafet tamamen kan olan ustabaşı, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansa alındı. Ustabaşı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisler tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçele takılan Kamil Tarık A. polis aracına götürülürken, olay nedeniyle işyerlerine giremeyen AVM çalışanları ve vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi.
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