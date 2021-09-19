https://tr.sputniknews.com/20210919/sinir-disi-edilmek-isteyen-gocmen-alanyada-yangin-cikardi-1049032898.html

Sınır dışı edilmek isteyen göçmen Alanya'da yangın çıkardı

Sınır dışı edilmek isteyen göçmen Alanya'da yangın çıkardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Filistin uyruklu bir göçmen sınır dışı edilip ülkesine dönebilmek için yangın çıkarttı. Muhamned Saif isimli göçmenin 3 gün önce... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T00:40+0300

2021-09-19T00:40+0300

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türkiye

filistin

antalya

alanya

göçmen

pasaport

sınır dışı

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Alanya’da çarşı merkezinde uzun süredir sokaklarda kalan ve ülkesine gidemeyen Filistinli göçmen Muhamned Saif boş bir dükkanı yaktı. Kimliği ve pasaportu olmayan göçmen gece yarısı saat 03.30 sıralarında boş dükkanın içinde ateş yaktı. Çevrede bulunan bir taksicinin durumu fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerinde bulunan Filistinli göçmen yangını kendisinin çıkarttığını ve polis çağırmalarını söyledi. Filistinli göçmen Saif polis tarafından gözaltına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar "3 katlı bina yansaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdiler. Filistinli Saif karakolda ise dükkanı kendisinin yakmadığını iddia etti. Göçmen Bürosu tarafından Saif’e kimlik ve pasaportunu ibraz etmesi için 10 gün süre verildi. Filistinli Saif'e de kimlik ya da pasaportunu bu süre zarfında ibraz etmemesi halinde 'sınır dışı edileceği' söylenerek serbest bırakıldı. Muhamned Saif’in 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

türkiye

filistin

antalya

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filistin, antalya, alanya, göçmen, pasaport, sınır dışı