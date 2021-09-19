https://tr.sputniknews.com/20210919/suslu-kadinlar-trafikte-bisiklet-farkindaligi-icin-pedal-cevirdi--1049045670.html

'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi

'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi

Türkiye'nin birden fazla kentinde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T18:27+0300

2021-09-19T18:27+0300

2021-09-19T18:30+0300

yaşam

kadın

bisiklet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049045645_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0d3740827b63eb92f3c533c4bc79c283.jpg

Aynı anda Türkiye'nin farklı noktalarında bugün kadınlar bisiklet kullanımını artırmak için pedal çevirdi.Tekirdağ, Karabük, Edirne, Gaziantep, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Manisa gibi çok sayıda şehirde kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı. Türkiye genelinde 150 il ve ilçe de aynı anda gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 9'ncu kez yapıldı.Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başladığı belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın, bisiklet