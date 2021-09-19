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https://tr.sputniknews.com/20210919/suslu-kadinlar-trafikte-bisiklet-farkindaligi-icin-pedal-cevirdi--1049045670.html
'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi
'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi
Türkiye'nin birden fazla kentinde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T18:27+0300
2021-09-19T18:27+0300
2021-09-19T18:30+0300
yaşam
kadın
bisiklet
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Aynı anda Türkiye'nin farklı noktalarında bugün kadınlar bisiklet kullanımını artırmak için pedal çevirdi.Tekirdağ, Karabük, Edirne, Gaziantep, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Manisa gibi çok sayıda şehirde kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı. Türkiye genelinde 150 il ve ilçe de aynı anda gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 9'ncu kez yapıldı.Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başladığı belirtildi.
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kadın, bisiklet
'Süslü Kadınlar' trafikte bisiklet farkındalığı için pedal çevirdi 18:27 19.09.2021 (güncellendi: 18:30 19.09.2021)
Türkiye'nin birden fazla kentinde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çok sayıda kadın katıldı.
Aynı anda Türkiye'nin farklı noktalarında bugün kadınlar bisiklet kullanımını artırmak için pedal çevirdi.
Tekirdağ, Karabük, Edirne, Gaziantep, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Manisa gibi çok sayıda şehirde kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.
Türkiye genelinde
150 il ve ilçe de aynı anda gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 9'ncu kez yapıldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başladığı belirtildi.