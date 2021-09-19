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https://tr.sputniknews.com/20210919/talisca-yine-besiktasta-oynamak-istiyorum-1049035228.html
Talisca: Yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Talisca: Yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Eski Beşiktaşlı Brezilyalı Anderson Talisca, Siyah Beyazlılar'daki günlerini unutamadığını açıkladı. Talisca, "Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T09:43+0300
2021-09-19T09:43+0300
yaşam
spor
anderson talisca
beşiktaş
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Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında kiralık oynayan ve 2016-17 sezonunda Siyah Beyazlılar ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Anderson Talisca, Türkiye'deki günlerini unutamadığını söyledi.NTV'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Brezilyalı, ESPN televizyonuna röportaj verdi. Beşiktaş'a gelişiyle ilgili olarak 27 yaşındaki oyuncu, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimde en başarılı Beşiktaş' ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi. 'Çok mutluydum'Beşiktaş günlerine duyduğu özlemi dile getiren Talisca, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Talisca ile Aboubakar Asya Şampiyonlar Ligi’nde son maçta da takımlarını birlikte sırtladı.Talisca’nın asisti Aboubakar’ın golü, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Tractor karşısında Al Nassr’a maçı kazandırdı. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından maçın adamı Aboubakar seçildi.Dört maçta 5 gol, 2 asistAboubakar bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta 3 gol kaydederken, Talisca da 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole direkt etkide bulundu.
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spor, anderson talisca, beşiktaş

Talisca: Yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

09:43 19.09.2021
© AAAnderson Talisca
Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
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Eski Beşiktaşlı Brezilyalı Anderson Talisca, Siyah Beyazlılar'daki günlerini unutamadığını açıkladı. Talisca, "Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dedi.
Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında kiralık oynayan ve 2016-17 sezonunda Siyah Beyazlılar ile lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Anderson Talisca, Türkiye'deki günlerini unutamadığını söyledi.

NTV'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Brezilyalı, ESPN televizyonuna röportaj verdi.
Beşiktaş'a gelişiyle ilgili olarak 27 yaşındaki oyuncu, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimde en başarılı Beşiktaş' ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi.

'Çok mutluydum'

Beşiktaş günlerine duyduğu özlemi dile getiren Talisca, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Talisca ile Aboubakar Asya Şampiyonlar Ligi’nde son maçta da takımlarını birlikte sırtladı.
Talisca’nın asisti Aboubakar’ın golü, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Tractor karşısında Al Nassr’a maçı kazandırdı. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından maçın adamı Aboubakar seçildi.
Dört maçta 5 gol, 2 asistAboubakar bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta 3 gol kaydederken, Talisca da 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole direkt etkide bulundu.
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