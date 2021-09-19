https://tr.sputniknews.com/20210919/telegram-secim-kampanyasiyla-ilgili-kanallarin-calismasini-kisitlayacak-1049034131.html

Telegram, seçim kampanyasıyla ilgili kanalların çalışmasını kısıtlayacak

Telegram, seçim kampanyasıyla ilgili kanalların çalışmasını kısıtlayacak

Çok formatlı medya dosyaları paylaşımı ve mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Durov, bu gece yarısından itibaren uygulama üzerindeki seçim kampanyasıyla... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T03:55+0300

2021-09-19T03:55+0300

2021-09-19T03:55+0300

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Rus sosyal paylaşım sitesi VKontakte ve Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Rusya’da seçim kampanyasının bitmesi ve seçim sürecinin başlaması nedeniyle kampanya sırasında propaganda için kullanılan botların bu gece yarısından itibaren işleyişlerinin kısıtlanacağını yazdı.Paylaşımı kendi Telegram kanalı üzerinden yapan Durov, Rusya'da seçim kampanyasının sona ermesi ve oylama sürecinin başlaması nedeniyle propagandanın yasak olduğu ‘sessizlik günlerinin’ yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu uygulamanın meşru olduğunu vurguları ve Telegram kullanıcılarına buna saygı göstermeleri çağrısında bulundu.Durov, “Sözüm ona ‘sessizlik günleri’ başlıyor. Bu uygulamanın meşru olduğunu düşünüyoruz ve Telegram kullanıcılarını buna saygı duymaya çağırıyoruz. Moskova saatiyle gece yarısından itibaren, seçim kampanyalarıyla ilişkili botların çalışmasını kısıtlamayı planlıyoruz. Umarım ki adaylar hakkında ek bilgi almak isteyen herkes, bunu seçimler başlamadan önce yapabilmiştir” ifadelerini kullandı.Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde üç gün sürecek Duma seçimleri dün başladı. Seçim sandıklarının her gün 08.00 – 20.00 arasında açık olacağı, yarın akşama kadar sürecek seçimlerde vatandaşlar 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentoda vekilleri belirleyecek.

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rusya, telegram, duma seçimleri