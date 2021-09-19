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https://tr.sputniknews.com/20210919/turkiye-guzeli-secilen-korkmaz-bu-torpil-kelimesi-benim-sahsima-edilmis-gibi-gormuyorum-1049040084.html
Türkiye güzeli seçilen Korkmaz: Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum
Türkiye güzeli seçilen Korkmaz: Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum
Miss Turkey 2021’de birinci seçilen Korkmaz, ablasından dolayı yöneltilen torpil iddialarına yanıt verdi, "Birbirinden saygın isimlerin olduğu yerde torpil... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T14:06+0300
2021-09-19T14:06+0300
güzellik yarışması
miss turkey
dilara korkmaz
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Miss Turkey 2021’de taçlar geçen hafta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada birinci Dilara Korkmaz, ikinci Cemrenaz Turhan ve üçüncü Şira Sahilli oldu. Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'a konuşan Korkmaz'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:Birinciliği bekliyor muydun? Eşsiz bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Bunu eğer yüzüme, gözlerime, bedenime yansıtabildiysem ne mutlu bana. Öyle de olmuş ki o yüzden şu an buradayım. Birincilik beklemiyordum. Fakat bunu yansıtabilmişim. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Kafamda kurduğum planları gerçekleştirdim. Yüksek lisansı kazandım. İngilizce eğitimleri tamamladım. Kendi markamı kurmak istedim, onu hallettim. Çizdiğim kıyafetleri tasarlıyorum. Aslında hiçbir eğitimim yok. Çizimlerimi yaptım ve sonra dedim ki “Bunları neden hayata dökmeyeyim. Bir deneyim olur. Belki ileride çok iyi bir tasarımcı olurum.” 4 tane kıyafet çıkardım. Sonra dedim ki “Şimdi ne yapacaksın Dilara?”. Miss Turkey’ye katılmaya karar verdim. Ablanız Dilay Korkmaz da eski Türkiye dördüncü güzellerinden. Onun da etkisi oldu mu? Onun etkisi oldu tabii ama ben uygun zamanı bekledim. Yapılan yorumları tek tek okur musun? Yarışma sonrası olumsuz yorumlar da yapıldı... Böyle bir vaktim yok. Yorumları o kadar dikkate almıyorum. Çok saygın jüri üyeleri beni seçmiş ve bunu layık görmüş. Hepsi birbirinden saygın ve değerli insanlar. Daha çok ablanın torpili olduğu yönde eleştiriler vardı. Senin bu eleştirilere yorumun ne olur? Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum. Çünkü beni seçen bir jüri var. Ben kendimi seçmedim ki. Ve dediğim gibi birbirinden saygın isimlerin olduğu yerde torpil kelimesinin kullanılmasını jüriye saygısızlık olarak görüyorum.
https://tr.sputniknews.com/20210908/miss-turkey-2021in-birincisi-dilara-korkmaz-secildi-1048742287.html
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güzellik yarışması, miss turkey, dilara korkmaz

Türkiye güzeli seçilen Korkmaz: Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum

14:06 19.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/ Dilara KorkmazDilara Korkmaz
Dilara Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Fotoğraf : Instagram/ Dilara Korkmaz
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Miss Turkey 2021’de birinci seçilen Korkmaz, ablasından dolayı yöneltilen torpil iddialarına yanıt verdi, "Birbirinden saygın isimlerin olduğu yerde torpil kelimesinin kullanılmasını jüriye saygısızlık olarak görüyorum" dedi.
Miss Turkey 2021’de taçlar geçen hafta gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Yarışmada birinci Dilara Korkmaz, ikinci Cemrenaz Turhan ve üçüncü Şira Sahilli oldu.
Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'a konuşan Korkmaz'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:
Birinciliği bekliyor muydun?
Eşsiz bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Bunu eğer yüzüme, gözlerime, bedenime yansıtabildiysem ne mutlu bana. Öyle de olmuş ki o yüzden şu an buradayım. Birincilik beklemiyordum. Fakat bunu yansıtabilmişim.
Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?
Kafamda kurduğum planları gerçekleştirdim. Yüksek lisansı kazandım. İngilizce eğitimleri tamamladım. Kendi markamı kurmak istedim, onu hallettim. Çizdiğim kıyafetleri tasarlıyorum. Aslında hiçbir eğitimim yok. Çizimlerimi yaptım ve sonra dedim ki “Bunları neden hayata dökmeyeyim. Bir deneyim olur. Belki ileride çok iyi bir tasarımcı olurum.” 4 tane kıyafet çıkardım. Sonra dedim ki “Şimdi ne yapacaksın Dilara?”. Miss Turkey’ye katılmaya karar verdim.
Ablanız Dilay Korkmaz da eski Türkiye dördüncü güzellerinden. Onun da etkisi oldu mu?
Onun etkisi oldu tabii ama ben uygun zamanı bekledim.
Yapılan yorumları tek tek okur musun? Yarışma sonrası olumsuz yorumlar da yapıldı...
Böyle bir vaktim yok. Yorumları o kadar dikkate almıyorum. Çok saygın jüri üyeleri beni seçmiş ve bunu layık görmüş. Hepsi birbirinden saygın ve değerli insanlar.
Daha çok ablanın torpili olduğu yönde eleştiriler vardı. Senin bu eleştirilere yorumun ne olur?
Bu torpil kelimesi benim şahsıma edilmiş gibi görmüyorum. Çünkü beni seçen bir jüri var. Ben kendimi seçmedim ki. Ve dediğim gibi birbirinden saygın isimlerin olduğu yerde torpil kelimesinin kullanılmasını jüriye saygısızlık olarak görüyorum.
Dilara Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
YAŞAM
Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz seçildi
8 Eylül, 23:22
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