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Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T22:08+0300
2021-09-19T22:46+0300
türkiye
ampute milli takımı
avrupa futbol şampiyonası
son dakika
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Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak maçın sonunda TRT Spor muhabirine yaptığı açıklamada "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da yarın bekliyoruz" dedi.Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21'inci dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24'üncü dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26'ıncı dakikada 'hat-trick' yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.
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ampute milli takımı, avrupa futbol şampiyonası, son dakika

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

22:08 19.09.2021 (güncellendi: 22:46 19.09.2021)
© AAAmpute Milli Takım
Ampute Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.
Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak maçın sonunda TRT Spor muhabirine yaptığı açıklamada "Yarın, Allah nasip ederse saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar akıyorsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları da yarın bekliyoruz" dedi.
Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21'inci dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24'üncü dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26'ıncı dakikada 'hat-trick' yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.
İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.
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