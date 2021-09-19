https://tr.sputniknews.com/20210919/turkiyede-26-bin-398-yeni-vaka-tespit-edildi--213-kisi-hayatini-kaybetti-1049046556.html

Türkiye'de 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T19:18+0300

2021-09-19T19:18+0300

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koronavirüs

türkiye

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vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" ifadeleriyle paylaştı.

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2021

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türkiye, son dakika, vaka sayısı