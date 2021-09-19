Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20210919/yazar-erturk-biz-anneleri-gibi-anne-olamadigi-icin-hayiflanan-bir-jenerasyonuz-1049062157.html
Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz
Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz
Yazar Ertürk, “Neslimiz lanetlendi. Biz, annelerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan fakat anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz”... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T23:17+0300
2021-09-20T12:21+0300
gündem dişi
kitap
yazar
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049061975_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_1f538428c130bad806995c9cfc7a41c2.jpg
Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz
Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz
Senarist ve yazar Aybike Ertürk, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.‘Kadının üstünde biraz fazla baskı var’Emret Komutanım, Kızlar Yurdu, Pulsar, Düğün Şarkıcısı gibi dizilerin senaristliğini üstlenirken romancılığa geçişini ‘artık evimin yazarı oldum’ diye anlatan Aybike Ertürk, şöyle devam etti:İkinci romanı ‘Votka &amp; Pera’yı yazmadan önce 1 yıl boyunca Adsız alkoliklerin Cumartesi günü gerçekleştirdikleri toplantılara katıldığını açıklayan Ertürk, “Bu toplantılar bana çok şey kattı. O eşikten içeri girdiğinizde ayakkabınızı çıkartır gibi paranızı, statünüzü, kültürünüzü her şeyinizi kapıdan dışarıda bırakıp eşitlendiğiniz bir yer orası. Alkolikliğiniz dışında başka hiçbir statünüz yok” dedi:‘Annelik çok kutsallaştırılan bir kavram’Ertürk, “Annelik, çok kutsallaştırılan bir kavram. Her annenin ayağının altı cennet değildir. Bazıları da insanın hayatını cehenneme çevirir. Romanımdaki anne karakteri de öyle bir kadın” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049061975_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_cb52f0feccf17eca0b5c30a170f77020.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kitap, yazar, anne, аудио

Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz

23:17 19.09.2021 (güncellendi: 12:21 20.09.2021)
GÜNDEM DIŞI
Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Ertürk, “Neslimiz lanetlendi. Biz, annelerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan fakat anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz” dedi.
Senarist ve yazar Aybike Ertürk, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.

‘Kadının üstünde biraz fazla baskı var’

Emret Komutanım, Kızlar Yurdu, Pulsar, Düğün Şarkıcısı gibi dizilerin senaristliğini üstlenirken romancılığa geçişini ‘artık evimin yazarı oldum’ diye anlatan Aybike Ertürk, şöyle devam etti:
“Kadının üstünde biraz fazla baskı var. Neslimiz lanetlendi. Biz, annelerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan fakat anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz. Bizden sonrası böyle olmayacak, çünkü herkesin anne-babası çalışıyor, evlilik bu kadar ciddiye alınmayacak, çocuk yapmak bu kadar zor gelmeyecek. Fakat biz sırtında tülbentle büyüyen çocuklar olduğumuz için sürekli bir vicdan muhasebesinde buluyoruz kendimizi, evden uzakta kariyer yapmaya çalıştığımızda.”
İkinci romanı ‘Votka & Pera’yı yazmadan önce 1 yıl boyunca Adsız alkoliklerin Cumartesi günü gerçekleştirdikleri toplantılara katıldığını açıklayan Ertürk, “Bu toplantılar bana çok şey kattı. O eşikten içeri girdiğinizde ayakkabınızı çıkartır gibi paranızı, statünüzü, kültürünüzü her şeyinizi kapıdan dışarıda bırakıp eşitlendiğiniz bir yer orası. Alkolikliğiniz dışında başka hiçbir statünüz yok” dedi:
“Dizi yazmayı, özgürce yazabilmek, canım ne isterse onu yazabilmek için bıraktım. Hiçbir zaman maddi kaygılarla bir şey yazmak istemedim” diyen Ertürk, şöyle devam etti: “Üçüncü romanım Kibirli Palmiye’de de mizahı kullandım. Mizahın, çok sıkı dramdan çıktığını düşünüyorum. Derdimize güldüğümü zaman çok hafifliyoruz. O yüzden her kitabım da mizah unsurunu kullanmaya çalışıyorum. Bu, benim de hayatla başa çıkma şeklim. Mizah da bir ritim istiyor. Yazarken o ritmin peşindeyim.”

‘Annelik çok kutsallaştırılan bir kavram’

Ertürk, “Annelik, çok kutsallaştırılan bir kavram. Her annenin ayağının altı cennet değildir. Bazıları da insanın hayatını cehenneme çevirir. Romanımdaki anne karakteri de öyle bir kadın” ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:11Kremlin: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
13:08Oyuncu Dilara Aksüyek, taciz mesajları atan ve kendisini takip eden kişiden şikayetçi oldu
13:07İzmir'de gevrek ve boyoza zam geldi
13:06İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan 360 kişi tahliye edilerek Tenerife adasına transfer edildi
13:03Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü: 'Kişi başı 150 TL'ye anlaştık'
13:02Rusya: Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanlar, Suriye ordusu mevzilerine ateş açtı
12:55Kuzey Kore'den AUKUS tepkisi: Müttefiklerini sırtından bıçaklayan ABD, nükleer silah yarışı başlattı
12:53Günde 15 saat çalışıyor, günlük kazancı 70-80 TL: Çocuklarıma istedikleri ayakkabıyı alamıyorum
12:53Metrobüste maske uyarısıyla başlayan kavgada gözünden oldu
12:52Numan Kurtulmuş: Z kuşağında birinci parti açık ara AK Parti
12:49İstanbul'da sayıları artıyor: 'Baldırsokan sinekleri' taşıdığı parazitlerle uyku hastalığı yapabilir
12:48Pfizer, sigara bırakma ilacı Chantix'i kanserojen madde nedeniyle toplatıyor
12:37Dolar/TL, 8.70'in üzerini gördü
12:35Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti
12:34Selzede genç kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti
12:31Pandemide İstanbul'daki iş yerlerini kapatıp, Ganos Dağı eteklerine yerleştiler
12:20Çin'de TikTok'a süre sınırı getiriliyor: Günde 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında
12:16'İki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği belirtilen IŞİD'liyi, eşinin ifadesi tutuklattı'
12:07Avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı
12:05Almanya'da Merkel hatırası oyuncak ayı