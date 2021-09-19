https://tr.sputniknews.com/20210919/yazar-erturk-biz-anneleri-gibi-anne-olamadigi-icin-hayiflanan-bir-jenerasyonuz-1049062157.html

Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz

Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz

Yazar Ertürk, “Neslimiz lanetlendi. Biz, annelerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalışan fakat anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz”... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T23:17+0300

2021-09-19T23:17+0300

2021-09-20T12:21+0300

gündem dişi

kitap

yazar

anne

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Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz Yazar Ertürk: Biz anneleri gibi anne olamadığı için hayıflanan bir jenerasyonuz

Senarist ve yazar Aybike Ertürk, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.‘Kadının üstünde biraz fazla baskı var’Emret Komutanım, Kızlar Yurdu, Pulsar, Düğün Şarkıcısı gibi dizilerin senaristliğini üstlenirken romancılığa geçişini ‘artık evimin yazarı oldum’ diye anlatan Aybike Ertürk, şöyle devam etti:İkinci romanı ‘Votka & Pera’yı yazmadan önce 1 yıl boyunca Adsız alkoliklerin Cumartesi günü gerçekleştirdikleri toplantılara katıldığını açıklayan Ertürk, “Bu toplantılar bana çok şey kattı. O eşikten içeri girdiğinizde ayakkabınızı çıkartır gibi paranızı, statünüzü, kültürünüzü her şeyinizi kapıdan dışarıda bırakıp eşitlendiğiniz bir yer orası. Alkolikliğiniz dışında başka hiçbir statünüz yok” dedi:‘Annelik çok kutsallaştırılan bir kavram’Ertürk, “Annelik, çok kutsallaştırılan bir kavram. Her annenin ayağının altı cennet değildir. Bazıları da insanın hayatını cehenneme çevirir. Romanımdaki anne karakteri de öyle bir kadın” ifadelerini kullandı.

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2021

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kitap, yazar, anne, аудио