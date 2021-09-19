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Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra ilk kez görüldü
Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra ilk kez görüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda 31 yıl aradan sonra yeşil arı kuşu görüldü. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
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'Kuş dedektifi' olarak tanınan Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'da bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda, en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşunun Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülendiğini belirterek, bu bölgede kayıt altına alınan kuş türü sayısının 285'e ulaştığını söyledi. Yoğurtcuoğlu, Mileyha'nın yakın zamanda sulak alan ilan edildiğini, o yüzden buradaki her hareketi daha detaylı araştırıp görmek istediklerini anlattı: "Bu rutin gezilerimiz sırasında en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşuyla karşılaştık. Hatay'da 31 yıldır gözükmeyen bu tür Türkiye'de sadece Iğdır, Şanlıurfa ve az miktarda Adıyaman'da ürüyor. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen bu kuş türü, kış aylarını Afrika'da geçiriyor. Ancak şu konuya dikkat çekmek isterim. Bizde normal arı kuşu dediğimiz ayrı bir tür var bu arı kuşu Türkiye'nin her yerinde bolca görünüyor. Özellikle bu dönemde bolca görünen arı kuşu ile yeşil arı kuşunun farklı türler olduğunun anlaşılması lazım. Yeşil arı kuşu farklı bir tür ve nadir görülüyor."
hatay
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hatay, arı, kuş

Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra ilk kez görüldü

10:59 19.09.2021 (güncellendi: 11:03 19.09.2021)
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞYeşil arı kuşu
Yeşil arı kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda 31 yıl aradan sonra yeşil arı kuşu görüldü.
'Kuş dedektifi' olarak tanınan Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'da bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda, en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşunun Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülendiğini belirterek, bu bölgede kayıt altına alınan kuş türü sayısının 285'e ulaştığını söyledi.
Yoğurtcuoğlu, Mileyha'nın yakın zamanda sulak alan ilan edildiğini, o yüzden buradaki her hareketi daha detaylı araştırıp görmek istediklerini anlattı: "Bu rutin gezilerimiz sırasında en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşuyla karşılaştık. Hatay'da 31 yıldır gözükmeyen bu tür Türkiye'de sadece Iğdır, Şanlıurfa ve az miktarda Adıyaman'da ürüyor. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen bu kuş türü, kış aylarını Afrika'da geçiriyor. Ancak şu konuya dikkat çekmek isterim. Bizde normal arı kuşu dediğimiz ayrı bir tür var bu arı kuşu Türkiye'nin her yerinde bolca görünüyor. Özellikle bu dönemde bolca görünen arı kuşu ile yeşil arı kuşunun farklı türler olduğunun anlaşılması lazım. Yeşil arı kuşu farklı bir tür ve nadir görülüyor."
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