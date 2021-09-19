https://tr.sputniknews.com/20210919/zeytin-bidonlariyla-kacakcilik-86-tarihi-eser-ele-gecirildi-1049036857.html

Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi

Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da zeytin bidonlarına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 86 parça obje ve sikke ele geçirildi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T11:30+0300

2021-09-19T11:30+0300

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yaşam

bidon

tarihi eser

sikke

bizans

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser olabileceği düşünülen bazı eşyaların kargo yoluyla İstanbul'a gönderildiği bilgisi üzerine hareket geçti.Beyoğlu ve Kağıthane'de belirlenen nokta ve adreslerde arama yapan ekipler, zeytin bidonu içerisinde gizlenmiş eşyaları tespit etti.Yapılan incelemelerin ardından, 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemine ait sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeye el konuldu.Konuya ilişkin O.E. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210810/turkiye-genelinde-anadolu-operasyonu-polisi-goren-tarihi-eser-kacakcilari-sikkeleri-klozete-atti--1047672470.html

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bidon, tarihi eser, sikke, bizans