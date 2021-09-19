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Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi
Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da zeytin bidonlarına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 86 parça obje ve sikke ele geçirildi. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T11:30+0300
2021-09-19T11:32+0300
yaşam
bidon
tarihi eser
sikke
bizans
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser olabileceği düşünülen bazı eşyaların kargo yoluyla İstanbul'a gönderildiği bilgisi üzerine hareket geçti.Beyoğlu ve Kağıthane'de belirlenen nokta ve adreslerde arama yapan ekipler, zeytin bidonu içerisinde gizlenmiş eşyaları tespit etti.Yapılan incelemelerin ardından, 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemine ait sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeye el konuldu.Konuya ilişkin O.E. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210810/turkiye-genelinde-anadolu-operasyonu-polisi-goren-tarihi-eser-kacakcilari-sikkeleri-klozete-atti--1047672470.html
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bidon, tarihi eser, sikke, bizans

Zeytin bidonlarıyla kaçakçılık: 86 tarihi eser ele geçirildi

11:30 19.09.2021 (güncellendi: 11:32 19.09.2021)
© DHAZeytin bidonlarında tarihi eser, İstanbul
Zeytin bidonlarında tarihi eser, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© DHA
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İstanbul'da zeytin bidonlarına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 86 parça obje ve sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser olabileceği düşünülen bazı eşyaların kargo yoluyla İstanbul'a gönderildiği bilgisi üzerine hareket geçti.
Beyoğlu ve Kağıthane'de belirlenen nokta ve adreslerde arama yapan ekipler, zeytin bidonu içerisinde gizlenmiş eşyaları tespit etti.
Yapılan incelemelerin ardından, 30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemine ait sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplam 86 parça obje ve sikkeye el konuldu.
Konuya ilişkin O.E. isimli bir şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sikkeler klozetten çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
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Türkiye genelinde 'Anadolu' operasyonu: Polisi gören tarihi eser kaçakçıları sikkeleri klozete attı
10 Ağustos, 18:50
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