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https://tr.sputniknews.com/20210920/abd-guney-komutanligi-hava-kuvvetlerinin-kurulus-yil-donumunde-rus-ucaklarina-yer-verdi-1049056098.html
ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi
ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi
ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığı görselde Rus Su-34 uçaklarının silüetini kullandı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T09:28+0300
2021-09-20T09:28+0300
2021-09-20T09:35+0300
dünya
abd
rusya
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ABD Güney Komutanlığı, Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı. Ancak Komutanlık, paylaşımda ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.
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ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi 09:28 20.09.2021 (güncellendi: 09:35 20.09.2021)
ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığı görselde Rus Su-34 uçaklarının silüetini kullandı.
ABD Güney Komutanlığı,
Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı.
Ancak Komutanlık, paylaşımda
ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi.
Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.