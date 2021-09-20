https://tr.sputniknews.com/20210920/abd-guney-komutanligi-hava-kuvvetlerinin-kurulus-yil-donumunde-rus-ucaklarina-yer-verdi-1049056098.html

ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi

ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Rus uçaklarına yer verdi

ABD Güney Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığı görselde Rus Su-34 uçaklarının silüetini kullandı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

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ABD Güney Komutanlığı, Twitter hesabından ABD Hava Kuvvetleri'nin 74. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir paylaşım yaptı. Ancak Komutanlık, paylaşımda ABD uçakları yerine Rus Sukhoi jetlerine yer verdi. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken ve ti'ye alınan paylaşım, daha sonra kaldırıldı.

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