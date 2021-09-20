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ABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
ABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
Pentagon Sözcüsü Kirby, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldıklarını duyurdu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T23:46+0300
2021-09-20T23:46+0300
2021-09-20T23:50+0300
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abd
el kaide
john kirby
pentagon
idlib
hava saldırısı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde El Kaide'yi hedef alan bir saldırı düzenlediklerini bildirdi.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun, Suriye'de üst düzey bir El Kaide liderine yönelik 'başarılı bir hava saldırısı' düzenlediğini belirtti.Sözcü, "Suriye'nin İdlib kentinde üst düzey bir El Kaide liderine yönelik bir saldırı düzenlendi, ilk bulgular, hedef alınan şahsın vurulduğu ve şu anda herhangi bir sivile zarar geldiğine ilişkin belirtinin bulunmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.Pazartesi günü İdlib kenti ile kente bağlı Binniş kasabası arasındaki karayolunda seyir halindeki bir aracın ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla vurulduğu bildirilmişti.Sonrasında saldırıda kimin ya da hangi örgütün hedef alındığı ve kaç kişinin hayatını kaybettiği açıklanmamıştı.Öte yandan aracın hedef alındığı bölgede, geçen hafta 2 Türk askeri, düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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abd, el kaide, john kirby, pentagon, idlib, hava saldırısı
ABD, İdlib'de El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldığını duyurdu
23:46 20.09.2021 (güncellendi: 23:50 20.09.2021)
Pentagon Sözcüsü Kirby, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde El Kaide'nin üst düzey liderlerinden birini hedef aldıklarını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde El Kaide'yi hedef alan bir saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında, ABD ordusunun, Suriye'de üst düzey bir El Kaide liderine yönelik 'başarılı bir hava saldırısı' düzenlediğini belirtti.
Sözcü, "Suriye'nin İdlib kentinde üst düzey bir El Kaide liderine yönelik bir saldırı düzenlendi, ilk bulgular, hedef alınan şahsın vurulduğu ve şu anda herhangi bir sivile zarar geldiğine ilişkin belirtinin bulunmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü İdlib kenti ile kente bağlı Binniş kasabası arasındaki karayolunda seyir halindeki bir aracın ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla vurulduğu bildirilmişti.
Sonrasında saldırıda kimin ya da hangi örgütün hedef alındığı ve kaç kişinin hayatını kaybettiği açıklanmamıştı.