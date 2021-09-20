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ABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
© DHA
ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde bulunan bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin vurulduğu bildirildi.
ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde yer alan bir lisede bugün silahlı saldırı yaşandı.
Newport Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda vurulan 2 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
BREAKING VIDEO: Shooting at Heritage High School in Newport News, Virginia - police confirm at least two people shot https://t.co/1cHEYOaA2e pic.twitter.com/ZrehAmUuzV— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 20, 2021
Yaralananların 17 yaşlarında bir erkek ve kadın olduğu bildirilen açıklamada, saldırıyı takiben okul binasının tahliye edilmesi sırasında yaşanan arbedede 2 kişinin daha yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Zanlının olay yerinden kaçtığını duyuran polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Twitter üzerinden açıklamada bulunan Virginia Valisi Ralph Northam, olay yerindeki acil yardım ekipleriyle yakın temas halinde olduğunu belirtti.
My team and I are in close contact with first responders at Heritage High School in Newport News.— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 20, 2021
As more information becomes available, please avoid the area and follow all instructions from law enforcement.
Bir sonraki paylaşımında da eşiyle birlikte, acil yardım ekiplerine minnettar olduklarını ifade eden Northam, dualarının hastaneye kaldırılanlar, aileleri ve tüm bölge sakinleriyle olduğunu belirterek "Virginia, silahlı şiddeti azaltmak için büyük adımlar attı ve yapacak daha çok işimiz var" dedi.
Pam and I are grateful to the first responders for their heroic work today in Newport News. Our prayers are with those hospitalized, their families, and the entire community. Virginia has made great strides to reduce gun violence—and we have more work to do.— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 20, 2021