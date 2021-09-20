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ABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde bulunan bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin vurulduğu bildirildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T22:41+0300
2021-09-20T22:41+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
virginia
lise
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde yer alan bir lisede bugün silahlı saldırı yaşandı.Newport Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda vurulan 2 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.Açıklamada, ayrıca yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.Yaralananların 17 yaşlarında bir erkek ve kadın olduğu bildirilen açıklamada, saldırıyı takiben okul binasının tahliye edilmesi sırasında yaşanan arbedede 2 kişinin daha yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Zanlının olay yerinden kaçtığını duyuran polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.Twitter üzerinden açıklamada bulunan Virginia Valisi Ralph Northam, olay yerindeki acil yardım ekipleriyle yakın temas halinde olduğunu belirtti.Bir sonraki paylaşımında da eşiyle birlikte, acil yardım ekiplerine minnettar olduklarını ifade eden Northam, dualarının hastaneye kaldırılanlar, aileleri ve tüm bölge sakinleriyle olduğunu belirterek "Virginia, silahlı şiddeti azaltmak için büyük adımlar attı ve yapacak daha çok işimiz var" dedi.
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abd, silahlı saldırı, virginia, lise

ABD'nin Virginia eyaletinde okul saldırısı: Vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

22:41 20.09.2021
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde bulunan bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin vurulduğu bildirildi.
ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentinde yer alan bir lisede bugün silahlı saldırı yaşandı.
Newport Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda vurulan 2 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Yaralananların 17 yaşlarında bir erkek ve kadın olduğu bildirilen açıklamada, saldırıyı takiben okul binasının tahliye edilmesi sırasında yaşanan arbedede 2 kişinin daha yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Zanlının olay yerinden kaçtığını duyuran polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Twitter üzerinden açıklamada bulunan Virginia Valisi Ralph Northam, olay yerindeki acil yardım ekipleriyle yakın temas halinde olduğunu belirtti.
Bir sonraki paylaşımında da eşiyle birlikte, acil yardım ekiplerine minnettar olduklarını ifade eden Northam, dualarının hastaneye kaldırılanlar, aileleri ve tüm bölge sakinleriyle olduğunu belirterek "Virginia, silahlı şiddeti azaltmak için büyük adımlar attı ve yapacak daha çok işimiz var" dedi.
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