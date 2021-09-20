Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210920/adiyamanda-339-ev-kovid-19-karantinasina-alindi-1049074104.html
Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 339 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T16:24+0300
2021-09-20T16:24+0300
koronavirüs
karantina
adıyaman valiliği
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044222615_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_62708cd8a7e3622f6a75bd80d563c9e2.jpg
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044222615_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_7d0129f2b031efed050e3f57c9132159.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karantina, adıyaman valiliği, koronavirüs, kovid-19

Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı

16:24 20.09.2021
© DHAKarantina - Jandarma
Karantina - Jandarma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
Abone ol
Adıyaman'da 339 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:38Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı
16:35Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz
16:35İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'
16:24Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
16:22AK Partili Aydemir'den CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna tepki
16:20Özel kliniklerin ücretini karşılayamayan kadın internetten bulduğu donör ve özel kitle hamile kaldı
16:125 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen iş makinesi operatöründen açıklama: Mağdur yok
16:10David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk maçına çıktı
16:01Elon Musk, ABD Başkanı Biden'la alay etti
16:00CHP, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı disipline sevk etti
15:56Macron, Fransa’nın yanında savaşan Cezayirlilerden özür diledi: Vefa borcumuzu ödeyemedik
15:55Özel elçi atanan BTS grubu yeniden BM kürsüsünde
15:43Fransa Cumhurbaşkanlığı: ABD bize AUKUS'tan hiç söz etmedi, sorularımıza hiçbir yanıt vermedi
15:42İkinci el araç satıcıları: Otomobiller elde kalıyor
15:38Çin, kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı
15:35Türk Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz: Evime geri döndüm
15:35Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı
15:33Ermenistan: Etkili çalışma halinde Türk tarafıyla en üst düzeyde görüşmelere hazırız
15:25Prof. Dr. Aktar’dan ‘Körfez buluşması’ değerlendirmesi: Türkiye’nin eli eskisi gibi güçlü değil
15:23Ofsaytı kaldırmaktan, ucuz internet paketine siyasi parti vaatleri: ‘Hedef gençlere ulaşmak’