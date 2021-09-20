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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210920/adiyamanda-339-ev-kovid-19-karantinasina-alindi-1049074104.html
Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 339 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T16:24+0300
2021-09-20T16:24+0300
2021-09-20T16:24+0300
koronavirüs
karantina
adıyaman valiliği
koronavirüs
kovid-19
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Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.
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karantina, adıyaman valiliği, koronavirüs, kovid-19
Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da 339 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.