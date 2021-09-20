https://tr.sputniknews.com/20210920/afaddan-7-il-icin-sel-uyarisi-1049068044.html
AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
AFAD, kuvvetli yağış beklenen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'te yaşayan vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T14:18+0300
2021-09-20T14:18+0300
2021-09-20T14:18+0300
türkiye
afad
zonguldak
karabük
sakarya
sel
meteoroloji
düzce
bartın
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.Sel sırasında ne yapılmalı?Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.
türkiye
zonguldak
karabük
sakarya
düzce
bartın
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afad, zonguldak, karabük, sakarya, sel, meteoroloji, düzce, bartın, yağış
AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
AFAD, kuvvetli yağış beklenen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'te yaşayan vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.
Sel sırasında ne yapılmalı?
Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.