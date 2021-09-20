https://tr.sputniknews.com/20210920/afaddan-7-il-icin-sel-uyarisi-1049068044.html

AFAD'dan 7 il için sel uyarısı

AFAD'dan 7 il için sel uyarısı

AFAD, kuvvetli yağış beklenen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'te yaşayan vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T14:18+0300

2021-09-20T14:18+0300

2021-09-20T14:18+0300

türkiye

afad

zonguldak

karabük

sakarya

sel

meteoroloji

düzce

bartın

yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.Sel sırasında ne yapılmalı?Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.

türkiye

zonguldak

karabük

sakarya

düzce

bartın

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afad, zonguldak, karabük, sakarya, sel, meteoroloji, düzce, bartın, yağış