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Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı
Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı
Erzurum’da kaza yapan alkollü baba 2 çocuğunun yanında önce polislerle tartıştı ardından lastiği patlak olan aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T11:09+0300
2021-09-20T11:13+0300
türkiye
erzurum
polis
alkol
çocuk
kaza
lastik
araç
baba
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Erzurum’un Yakutiye İlçesinde Polis Evi önünde meydana gelen olayda, 3.23 promil alkollü olduğu belirtilen bir şahıs aracıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
türkiye
erzurum
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erzurum, polis, alkol, çocuk, kaza, lastik, araç, baba

Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı

11:09 20.09.2021 (güncellendi: 11:13 20.09.2021)
Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı
Alkollü baba yanındaki iki çocuğuyla birlikte tartıştığı polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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Erzurum’da kaza yapan alkollü baba 2 çocuğunun yanında önce polislerle tartıştı ardından lastiği patlak olan aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.
Erzurum’un Yakutiye İlçesinde Polis Evi önünde meydana gelen olayda, 3.23 promil alkollü olduğu belirtilen bir şahıs aracıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkması sonucu tekerliği patlayan araç çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çekildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis sürücüye alkol metreyi üfletmek istedi. Sürücü alkol metreyi üfledikten sonra kendisine işlem yapmak isteyen ekiplerle uzun süre tartıştı. Yanında 2 küçük kızıyla uzun süre polislerin görev yapmasını engelleyen şahıs daha sonra çocuklarıyla birlikte aracına bindi. Aracın kapılarını içeriden kilitleyen adam lastiği patlak aracını çalıştırarak polislerin üzerine sürdükten sonra gözden kayboldu. Polislerin refleksle aracın önünden kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.
Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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