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Altın Koza’da Onur Ödülü alan Haluk Bilginer: Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun
Altın Koza’da Onur Ödülü alan Haluk Bilginer: Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Bilginer, teşekkür konuşmasında... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T02:48+0300
2021-09-20T02:48+0300
türkiye
altın koza
haluk bilginer
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Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada sanatçıları, konukları ve onur ödülü alan isimleri selâmladıktan sonra, “Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz” dedi.Karalar, şunları söyledi:Türk Sineması’nın usta ismi Şerif Sezer’e ödülünü, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney takdim etti. Güney, ‘’Bu güzel ve zarif arkadaşım bizim ve Türk sineması için çok değerli. Ödülü kendisine verdiğim için ayrıca çok mutluyum.’’ dedi. Ödülünü almak için sahneye gelen Sezer’in heyecanını gizleyememasine seyirciler, onu ayakta alkışlayarak karşılık verdiler.Şerif Sezer, duygularını şöyle dile getirdi:Festivalde Onur Ödülü’nü alan bir diğer isim Yavuz Turgul, sağlık sorunlarından dolayı geceye katılamadı. Usta yönetmenin ödülünü, kızı Nisan Turgul, Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt’tan aldı.Haluk Bilginer de ödülünü Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen konuşmasında “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
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altın koza, haluk bilginer

Altın Koza’da Onur Ödülü alan Haluk Bilginer: Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun

02:48 20.09.2021
© Fotoğraf : IMDbHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Fotoğraf : IMDb
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28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Bilginer, teşekkür konuşmasında, “Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun” dedi.
Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada sanatçıları, konukları ve onur ödülü alan isimleri selâmladıktan sonra, “Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz” dedi.
Karalar, şunları söyledi:
Adana’ya gelen konuklarımız, kentimize renk kattı. Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, sinema endüstrisine çok önemli katkı sağlıyorsa, siz değerli sanatçılarımızın Adana’ya gelmesi de Adana’yı şereflendirmesi de kentimize aynı şekilde katkı veriyor.
Altın Koza deyince elbette film festivali akla gelir, Adana deyince de sinema akla gelir. Adana sinemasında da Türkiye sinemasında da Adana’nın evrensel değerleri olan Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in katkısı vardır. Yaşar Kemal’in Yılmaz Güney’i sinemaya teşvik etmiş olması, sinema sanatına sağladığı bir başka önemli katkıdır. Bu kadar değerli sanatçıyı yetiştiren bir şehrin evlâdı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in ve diğer çok değerli sanatçıların o kadar önemli katkısı var ki Adana’ya, belki biraz da bu nedenle kentimizin yüzü her zaman, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi aydınlığa dönük olmuştur. Bu yüzden de Adanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konuklarımıza kentimize geldikleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.
Türk Sineması’nın usta ismi Şerif Sezer’e ödülünü, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney takdim etti. Güney, ‘’Bu güzel ve zarif arkadaşım bizim ve Türk sineması için çok değerli. Ödülü kendisine verdiğim için ayrıca çok mutluyum.’’ dedi. Ödülünü almak için sahneye gelen Sezer’in heyecanını gizleyememasine seyirciler, onu ayakta alkışlayarak karşılık verdiler.
Şerif Sezer, duygularını şöyle dile getirdi:
“Ben, çok şanslı bir oyuncuyum. Çok az filmde oynadım ama oynadığım tüm filmler çok iyi filmler oldu. Yönetmenlerime, yapımcılarıma, bana bu rolleri veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kaybettiğimiz festival direktörü Kadir Beycioğlu’nu anmak istiyorum. Altın Koza, benim için biraz da Kadir Beycioğlu demekti.”
Festivalde Onur Ödülü’nü alan bir diğer isim Yavuz Turgul, sağlık sorunlarından dolayı geceye katılamadı. Usta yönetmenin ödülünü, kızı Nisan Turgul, Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt’tan aldı.
Haluk Bilginer de ödülünü Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen konuşmasında “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye’de sanat hep, ‘rağmen’ yapıla gelmiştir. Yasaklara rağmen, sansüre rağmen, engellenmeye rağmen, olanaksızlıklara rağmen… Ama ülkemizin sanatçıları, bu engelleri aşarak, bu duvarları yıkarak dünya çapında ödül alan işler yapmayı becermişlerdir. Bu da sanatçının inancı, inadı, direnci ve gerçeği söylemek için çabası… Adana Altın Koza Festivali de öyle… 1969’dan beri engellere karşı direnerek, bugünlere gelebilmiş prestijli bir festival olmayı başarmıştır. Başta Zeydan Karalar’ın katkıları, destekçileri, gönüllüleri... Onlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Buradan ‘Onur Ödülü’ almak benim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Bu onuru 2 çok sevdiğim ustayla paylaşıyor olmak, Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ile paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur. Sizlere çok teşekkür ederim. Eğri zamanlarda dik duranlara selâm olsun.”
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