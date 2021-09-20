https://tr.sputniknews.com/20210920/altin-kozada-onur-odulu-alan-haluk-bilginer-egri-zamanlarda-dik-duranlara-selam-olsun-1049052169.html

Altın Koza’da Onur Ödülü alan Haluk Bilginer: Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun

Altın Koza’da Onur Ödülü alan Haluk Bilginer: Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi. Bilginer, teşekkür konuşmasında... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T02:48+0300

2021-09-20T02:48+0300

2021-09-20T02:48+0300

türkiye

altın koza

haluk bilginer

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Adana'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert’in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada sanatçıları, konukları ve onur ödülü alan isimleri selâmladıktan sonra, “Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz” dedi.Karalar, şunları söyledi:Türk Sineması’nın usta ismi Şerif Sezer’e ödülünü, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney takdim etti. Güney, ‘’Bu güzel ve zarif arkadaşım bizim ve Türk sineması için çok değerli. Ödülü kendisine verdiğim için ayrıca çok mutluyum.’’ dedi. Ödülünü almak için sahneye gelen Sezer’in heyecanını gizleyememasine seyirciler, onu ayakta alkışlayarak karşılık verdiler.Şerif Sezer, duygularını şöyle dile getirdi:Festivalde Onur Ödülü’nü alan bir diğer isim Yavuz Turgul, sağlık sorunlarından dolayı geceye katılamadı. Usta yönetmenin ödülünü, kızı Nisan Turgul, Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt’tan aldı.Haluk Bilginer de ödülünü Türk Sineması’nın usta ismi Hale Soygazi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen konuşmasında “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

türkiye

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altın koza, haluk bilginer