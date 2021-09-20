https://tr.sputniknews.com/20210920/antonov-abd-disisleri-mustesari-nulandin-olasi-rusya-ziyaretini-degerlendirdi-vize-verilmedi-1049053956.html

Antonov, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın 'olası Rusya ziyaretini' değerlendirdi: Vize verilmedi

Antonov, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın 'olası Rusya ziyaretini' değerlendirdi: Vize verilmedi

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’ın olası Rusya ziyareti ile ilgili... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T05:32+0300

2021-09-20T05:32+0300

2021-09-20T05:32+0300

dünya

rusya

abd

victoria nuland

anatoliy antonov

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ABD’li ve Rus yetkililerinin Nuland'ın Rusya'yı ziyaret etme olasılığı üzerinde görüştükleri yönündeki iddiaları gazetecilere değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, ABD’li diplomata şu aşamada vize verilmediğini söyledi.Antonov, ilgili soru karşısında, “Kendisine vize verilmedi” yanıtını verdi.Komemrsant gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nuland’ın Moskova ziyaretinin kasım ayı için planlandığı, ABD’li diplomatın Rusya Dışişleri bakan yardımcıları Sergey Ryabkov ve Andrey Rudenko ile görüşebileceğini, ayrıca Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüşmesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtilmişti.Victoria Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.Kommersant’ın Rus devlet kurumlarına yakın kaynağı, ‘kara listede’ bulunan kişi için bir defalık istisna yapılabileceğini, ancak bunun ‘karşılıklılık ilkesi’ doğrultusunda olabileceğini ifade etmişti.

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rusya, abd, victoria nuland, anatoliy antonov