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Antonov, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın 'olası Rusya ziyaretini' değerlendirdi: Vize verilmedi
Antonov, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın 'olası Rusya ziyaretini' değerlendirdi: Vize verilmedi
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’ın olası Rusya ziyareti ile ilgili... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T05:32+0300
2021-09-20T05:32+0300
dünya
rusya
abd
victoria nuland
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ABD’li ve Rus yetkililerinin Nuland'ın Rusya'yı ziyaret etme olasılığı üzerinde görüştükleri yönündeki iddiaları gazetecilere değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, ABD’li diplomata şu aşamada vize verilmediğini söyledi.Antonov, ilgili soru karşısında, “Kendisine vize verilmedi” yanıtını verdi.Komemrsant gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nuland’ın Moskova ziyaretinin kasım ayı için planlandığı, ABD’li diplomatın Rusya Dışişleri bakan yardımcıları Sergey Ryabkov ve Andrey Rudenko ile görüşebileceğini, ayrıca Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüşmesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtilmişti.Victoria Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.Kommersant’ın Rus devlet kurumlarına yakın kaynağı, ‘kara listede’ bulunan kişi için bir defalık istisna yapılabileceğini, ancak bunun ‘karşılıklılık ilkesi’ doğrultusunda olabileceğini ifade etmişti.
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Antonov, ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland’ın 'olası Rusya ziyaretini' değerlendirdi: Vize verilmedi

05:32 20.09.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmesinde ABD’li diplomata şu aşamada vize verilmediğini belirtti.
ABD’li ve Rus yetkililerinin Nuland'ın Rusya'yı ziyaret etme olasılığı üzerinde görüştükleri yönündeki iddiaları gazetecilere değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov, ABD’li diplomata şu aşamada vize verilmediğini söyledi.

Antonov, ilgili soru karşısında, “Kendisine vize verilmedi” yanıtını verdi.

Komemrsant gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nuland’ın Moskova ziyaretinin kasım ayı için planlandığı, ABD’li diplomatın Rusya Dışişleri bakan yardımcıları Sergey Ryabkov ve Andrey Rudenko ile görüşebileceğini, ayrıca Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüşmesinin de ihtimal dahilinde olduğu belirtilmişti.

Victoria Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı idi. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.

Kommersant’ın Rus devlet kurumlarına yakın kaynağı, ‘kara listede’ bulunan kişi için bir defalık istisna yapılabileceğini, ancak bunun ‘karşılıklılık ilkesi’ doğrultusunda olabileceğini ifade etmişti.
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