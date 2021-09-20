Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen üniversiteliler, eyleme başladı
Kadıköy Bedia Muvahhit Sokak’ta, nöbetimizin ilk günündeyiz!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
“Sesimizi duyurabilmek için en ulaşılabilir seçeneğimiz olan banklarda buluşuyoruz. Mahallelerimizin parklarında sabahlıyoruz.”
Barınamayan herkesi yanımıza, desteğe bekliyoruz. pic.twitter.com/keh7mwh2mZ
📢 Bütün #barınamayanlar için bir çağrımız var!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
Parklara, banklara, sokaklara çıkalım. Bulunduğumuz her yerden #barınamıyoruz etiketiyle sözümüzü söyleyelim, bir fotoğraf veya video paylaşalım.
Barınamayoruz çığlığını hep beraber yükseltelim. (Sabaha kadar buralardayız!) pic.twitter.com/2LmyXPCFLm
Barınamayanlar bu gece sokakta sabahlıyor. Nöbetimizin ilk gününde Kadıköy'deyiz.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
Hiçbir yerimiz yoksa her yerdeyiz!#Barınamıyoruz pic.twitter.com/zipWXXOuHt
Barınamıyoruz, sokakta sabahlıyoruz!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
4 temel talebimiz var:
📌 Yurtların kapasiteleri artırılsın.
📌 Öğrenci evlerine destek programı sağlansın.
📌 Kiralar denetlensin.
📌 Apart fiyatları denetlensin.
“Yurtta, apartta, evde; kiraları düşür, öğrenciyi destekle!” pic.twitter.com/jJfGsgKVpP
Valizlerimizi çanta, çantalarımızı yastık yaptık alanlardayız!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
Artık bizi gözardı etmelerine izin vermeyeceğiz, kafalarını çevirdikleri her yerde onların gözüne çarpacağız! pic.twitter.com/G4IuTXPgeI
Bankta uyumak, en temel hak olan barınma hakkını talep etmek ne zamandan beri suç oldu? #barınamıyoruz https://t.co/9SJB5R6vmo— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 19, 2021
Polis ikna etmeye çalıştı
Polis bize ısrarla “Evinize gidin!” diyor.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
Ancak bizim gidecek yerimiz yok, #barınamıyoruz! pic.twitter.com/eYFbweQpAa
Polisler tarafından Kadıköy Bedia Muvahhit Sokak’ta yatmamıza izin verilmeyeceği söyleniyor.— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021
Milyonlarca genç #barınamıyoruz. Gidecek yerimiz yok, buradayız. pic.twitter.com/p2j6SijoCY
Şaka değil, polis tarafından bize “Eviniz yok mu?” diye soruluyor.#barınamıyoruz pic.twitter.com/JPSj7uiEB1— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) September 19, 2021