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Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen üniversiteliler, eyleme başladı
Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen üniversiteliler, eyleme başladı
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul’a gelen üniversite öğrencileri, artan kira ve yurt tutarları nedeniyle “Barınamıyoruz” diyerek bir araya geldi... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T01:47+0300
2021-09-20T01:53+0300
türkiye
üniversite
öğrenci
barınma
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Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze geldi.Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler, pansiyon ve yurtlara yöneldi. Penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatı 900 lira. İyi şartlarda kalmak isteyen öğrencilerin aylık minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler ise “Barınamıyoruz Hareketi”ni kurdu. Hareket, kira fiyatları başta olmak üzere yurt ve pansiyon ücretlerini de protesto ediyor.“Barınamıyoruz” diyen öğrenciler, Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda protesto başlatarak barınma haklarını talep ettiklerini söyledi. Öğrencilere destek olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Yoksul ailelerin çocukları yurt bulamıyor. Yurt bir barınma hakkıdır. Barınma hakkının sağlanmaması bir insan hakkı ihlalidir” ifadelerini kullandı. Tanal, geceyi öğrencilerle birlikte parkta geçireceğini söyledi.Polis ikna etmeye çalıştıHareketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin öğrencileri evlerine gitmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
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üniversite, öğrenci, barınma

Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen üniversiteliler, eyleme başladı

01:47 20.09.2021 (güncellendi: 01:53 20.09.2021)
© Barınamayanlar HareketiBarınamıyoruz Hareketi eylemi
Barınamıyoruz Hareketi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Barınamayanlar Hareketi
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Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul’a gelen üniversite öğrencileri, artan kira ve yurt tutarları nedeniyle “Barınamıyoruz” diyerek bir araya geldi. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda toplanan gençler, barınma haklarını elde edene kadar gece dışarda yatacak.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze geldi.
Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle öğrenciler, pansiyon ve yurtlara yöneldi. Penceresi olmayan ve içeriye tek kişilik bir yatak ile dolabın anca sığdığı bir odanın fiyatı 900 lira. İyi şartlarda kalmak isteyen öğrencilerin aylık minimum 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Tüm bu koşulları protesto eden öğrenciler ise “Barınamıyoruz Hareketi”ni kurdu. Hareket, kira fiyatları başta olmak üzere yurt ve pansiyon ücretlerini de protesto ediyor.
“Barınamıyoruz” diyen öğrenciler, Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda protesto başlatarak barınma haklarını talep ettiklerini söyledi.
Öğrencilere destek olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Yoksul ailelerin çocukları yurt bulamıyor. Yurt bir barınma hakkıdır. Barınma hakkının sağlanmaması bir insan hakkı ihlalidir” ifadelerini kullandı. Tanal, geceyi öğrencilerle birlikte parkta geçireceğini söyledi.

Polis ikna etmeye çalıştı

Hareketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin öğrencileri evlerine gitmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Polis bize ısrarla “Evinize gidin!” diyor. Ancak bizim gidecek yerimiz yok, barınamıyoruz!"
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