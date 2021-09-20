https://tr.sputniknews.com/20210920/avda-kardesini-kazara-oldurdu-intihara-kalkisti-1049061281.html

Avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı

Avda kardeşini kazara öldürdü, intihara kalkıştı

Erzurum Pasinler ilçesinin kırsalında, dün meydana gelen olayda, çiftçilik yapan 27 yaşındaki Erol ve 23 yaşındaki Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:07+0300

2021-09-20T12:07+0300

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türkiye

erzurum

kardeş

kaza

av

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Erzurum Pasinler ilçesinin kırsalında, dün meydana gelen olayda, çiftçilik yapan 27 yaşındaki Erol ve 23 yaşındaki Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. DHA'nın haberine göre Erol Ağırbaş, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu.Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.

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erzurum, kardeş, kaza, av