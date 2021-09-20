Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuşuyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/basaksehirde-hirsizlarin-lastik-patlatma-oyunu-1049079593.html
Başakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu
Başakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu
Başakşehir'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan hırsızların tuzağına düştü. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:50+0300
2021-09-20T18:50+0300
türkiye
bağcılar
başakşehir
araba
lastik
hırsızlık
istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049079568_0:0:713:401_1920x0_80_0_0_7dafbcbfd46dfd579cc6545284d9209f.jpg
Bir şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir’de bulunan bir bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye başladı. 30 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra lastiği değiştirmek için durdu. K.T., otomobilin bagajından yedek lastiği çıkardığı sırada, otomobile yaklaşan bir kişi, aracın ön kapısından girerek çantanın içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı. Yedek lastiği bagajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilitlemek isteyen K.T., aracın ön kapısının açık olduğunu fark etti. K.T., hızla otomobilin içindeki çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki paraların yerinde olmadığını gördü. Daha sonra K.T, polisi arayarak soyulduğunu bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.'Bu işi önceden planladıkları açıkça görülüyor'Yaşanan hırsızlık olayını anlatan K.T., şu ifadeleri kullandı: “Şirketim adına para çekmek için bankaya gelmiştim. Parayı çekip aracıma bindim. 30 metre gittikten sonra arabanın lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ettim. Trafik müsait olmadığı için yaklaşık 1 kilometre sonra durdum. Sağ arka lastiğin patlak olduğunu gördüm. Lastiği değiştirmek için bagajdan stepneyi çıkardım. Arabada para olduğu için kapıları kilitlemek istedim ama kilitlenmedi. Şoför koltuğunun olduğu tarafa yöneldiğimde, kapının açık, çantanın ise yerde olduğunu gördüm. Soyulduğumu anladığımda polisi aradım. Polis geldi ve gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde, soyguncuların bu işi çok önceden planladığı açıkça görülüyor. Bankaya girerken, bir kişinin de peşimden bankaya girdiği ve hiçbir işlem yapmadığı gözüküyor. Bankadan çıktığımda da beni takip ediyor. Ben tam arabaya binerken, arka sağ lastiğime doğru eğilip kalktığı görülüyor. Sonradan fark ettim ki tam o anda arabanın lastiğini patlatmış. Bir motosikletle beni takip ediyorlar. Daha sonra aracı durdurduğum yerde, yolun karşısında bekliyorlar. Ben bagajdan stepneyi çıkarırken geliyor. Hayret verici bir şekilde geliyor. Paraları çıkarması 5 saniye bile sürmüyor. Çantanın içerisinde bankadan çektiğim 270 bin TL ile 500 dolar para vardı."'Çok mahcubum'K.T., şöyle devam etti:"Ciddi anlamda psikolojim bozulmaya başladı. Şirket işverenlerine karşı çok mahcubum. Şirketimin ve benim ciddi bir mağduriyetim var. Hırsızlar bulunmadığı müddetçe, ben de zan altına kalacağımı düşünüyorum. İstanbul Emniyeti’nden ilgili teşkilatlara talimat vererek, bu işi hızlı bir şekilde çözmelerini istiyorum."
https://tr.sputniknews.com/20210920/kadikoye-dadanan-hirsizlar-yakalandi-1049066804.html
https://tr.sputniknews.com/20210918/cem-yilmaz-gariban-asaleti-ile-yokluk-cekene-denir-hirsiz-gariban-olmaz-1049028433.html
türkiye
bağcılar
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049079568_86:0:621:401_1920x0_80_0_0_f76ba5e7a825a43924296d1245f591a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bağcılar, başakşehir, araba, lastik, hırsızlık, istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası

Başakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu

18:50 20.09.2021
© DHABaşakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu
Başakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
Abone ol
Başakşehir'de, bir şirketin muhasebecisi bankadan para çektiği sırada, otomobilinin lastiğini patlatan hırsızların tuzağına düştü.
Bir şirketin muhasebecisi K.T., Başakşehir’de bulunan bir bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye başladı.
30 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra lastiği değiştirmek için durdu. K.T., otomobilin bagajından yedek lastiği çıkardığı sırada, otomobile yaklaşan bir kişi, aracın ön kapısından girerek çantanın içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı.
Yedek lastiği bagajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilitlemek isteyen K.T., aracın ön kapısının açık olduğunu fark etti. K.T., hızla otomobilin içindeki çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki paraların yerinde olmadığını gördü.
Daha sonra K.T, polisi arayarak soyulduğunu bildirdi. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kadıköy'deki hırsızlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
TÜRKİYE
Kadıköy’e dadanan hırsızlar yakalandı
13:36

'Bu işi önceden planladıkları açıkça görülüyor'

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan K.T., şu ifadeleri kullandı:
“Şirketim adına para çekmek için bankaya gelmiştim. Parayı çekip aracıma bindim. 30 metre gittikten sonra arabanın lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ettim. Trafik müsait olmadığı için yaklaşık 1 kilometre sonra durdum. Sağ arka lastiğin patlak olduğunu gördüm. Lastiği değiştirmek için bagajdan stepneyi çıkardım. Arabada para olduğu için kapıları kilitlemek istedim ama kilitlenmedi. Şoför koltuğunun olduğu tarafa yöneldiğimde, kapının açık, çantanın ise yerde olduğunu gördüm. Soyulduğumu anladığımda polisi aradım. Polis geldi ve gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde, soyguncuların bu işi çok önceden planladığı açıkça görülüyor. Bankaya girerken, bir kişinin de peşimden bankaya girdiği ve hiçbir işlem yapmadığı gözüküyor. Bankadan çıktığımda da beni takip ediyor. Ben tam arabaya binerken, arka sağ lastiğime doğru eğilip kalktığı görülüyor. Sonradan fark ettim ki tam o anda arabanın lastiğini patlatmış. Bir motosikletle beni takip ediyorlar. Daha sonra aracı durdurduğum yerde, yolun karşısında bekliyorlar. Ben bagajdan stepneyi çıkarırken geliyor. Hayret verici bir şekilde geliyor. Paraları çıkarması 5 saniye bile sürmüyor. Çantanın içerisinde bankadan çektiğim 270 bin TL ile 500 dolar para vardı."

'Çok mahcubum'

K.T., şöyle devam etti:
"Ciddi anlamda psikolojim bozulmaya başladı. Şirket işverenlerine karşı çok mahcubum. Şirketimin ve benim ciddi bir mağduriyetim var. Hırsızlar bulunmadığı müddetçe, ben de zan altına kalacağımı düşünüyorum. İstanbul Emniyeti’nden ilgili teşkilatlara talimat vererek, bu işi hızlı bir şekilde çözmelerini istiyorum."
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
YAŞAM
Cem Yılmaz: 'Gariban' asaleti ile yokluk çekene denir, hırsız gariban olmaz
18 Eylül, 20:44
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19Bursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri, hayvanları ile birlikte horon tepti
19:08Zonguldak'ta Kovid-19 aşısının 'koruyucu etkisi azalacak şekilde uygulandığı' tespit edildi
19:05Sokakta top oynayan çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada
18:56Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, yeni bir çatı olacaktır
18:50Karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır caza mahkemesine devredildi
18:50Başakşehir’de hırsızların ‘lastik patlatma’ oyunu
18:40Klasik arabasının jantlarının 12 bin 500 dolar olduğunu öğrenince jantları kendisi üretti
18:36Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybetti
18:36Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı
18:25Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı
18:16Putin, Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda ürünlerinin ithalatına yasağı uzattı
18:07Türkiye, Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı
18:02Soğuk ve yağışlı hava geliyor
18:01La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti
17:54Kılıçdaroğlu: Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim
17:51TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz
17:37Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
17:25Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu
17:24Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
17:23Yerli aşı TURKOVAC bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi