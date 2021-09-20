Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210920/beyaz-saray-18-yas-uzerindeki-tum-yabanci-ulke-vatandaslarina-kovid-19-asisi-zorunlu-olacak-1049077678.html
Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD yönetiminin, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T17:37+0300
2021-09-20T17:45+0300
dünya
abd
kovid-19
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_0:62:1800:1075_1920x0_80_0_0_b89c96e6b49e64f47b37e9ea66faa1f6.jpg
Beyaz Saray yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceğini açıkladı.Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_144:0:1657:1135_1920x0_80_0_0_0abd88d6be1d8dc77d6db889376bb62e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kovid-19, koronavirüs aşısı

Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

17:37 20.09.2021 (güncellendi: 17:45 20.09.2021)
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs aşısı
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Abone ol
ABD yönetiminin, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
Beyaz Saray yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceğini açıkladı.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
100012
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:51TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz
17:37Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
17:25Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu
17:24Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
17:23Yerli aşı TURKOVAC bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi
17:17Çocuklarının velayetini, silikon meme ameliyatı karşılığında eski eşine vermiş
17:15CHP'li Öztrak'tan HDP'li Temelli'ye İmralı yanıtı: 'Teröristlerle oturarak bu sorunu çözemezsiniz'
17:13İTÜ'de Celal Şengör protestosu: Tacizin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok
17:11Gine'de Rus şirkete ait yük trenleri çarpıştı: Bir kişi öldü
17:08Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı
17:01Bülent Arınç: Dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz
16:51Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
16:48THY'den iç hatlarda ikram kararı
16:47Putin, Biden’ın çevrimiçi zirvesine katılmayacak
16:38Buray'ın sahnede sazı çalındı, kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı: Konserden sonra 6 çift aldı
16:35Rus Dışişleri: Taliban'dan Afganistan'a istikrar kazandırma vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz
16:35İngiltere 'bebek kıtlığı' ile karşı karşıya: 'Ekonomik durgunluğa sebep olabilir'
16:24Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı
16:22AK Partili Aydemir'den CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna tepki
16:20Özel kliniklerin ücretini karşılayamayan kadın internetten bulduğu donör ve özel kitle hamile kaldı