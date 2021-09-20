Beyaz Saray: 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Beyaz Saray yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceğini açıkladı.Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
ABD yönetiminin, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
Beyaz Saray yönetimi, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceğini açıkladı.
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.