Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210920/bilim-insanlari-kedi-videolari-izleyecek-gonulluler-ariyor-1049066936.html
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
ABD’li ve Kanadalı bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında kedi videoları izleyecek gönüllüler aradıklarını duyurdu. Katılımcıların aynı evde yaşayan en... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:42+0300
2021-09-20T13:50+0300
yaşam
kedi
video
deney
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049066776_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_b554974b20cff05d99560e1ab72f0531.jpg
ABD’de yer alan California Davis Üniversitesi ve Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir araştırma için iki kedisi olan gönüllüler aradıklarını duyurdu.,NTV'nin aktardığına göre çalışma, kedi-kedi ve kedi-insan etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte araştırma kapsamında katılımcılara farklı türde olumlu ve olumsuz kedi-kedi etkileşimlerini gösteren on kedi videosu gösterilecek.Ardından videoların 'son derece olumludan aşırı olumsuza' doğru derecelendirilmesi istenecek. Kedi sahiplerinin puanları, aynı videoları izleyecek olan davranış bilimcilerinin verdiği puanlarla karşılaştırılacak.Hayvanseverlere ayrıca, kendi kedilerinin videolardaki davranışlara ne sıklıkla benzer davranışlar gösterdiği sorulacak.Diğer taraftan araştırmacılar, kedilerin birbirine ısınmasının zor olduğunu ve bu yüzden aynı evde iki kediye bakan gönüllüler tercih ettiklerini söyledi. Çalışmanın bulgularının veterinerler tarafından kedi sağlığı ve refahını değerlendirmek için de kullanılacağı aktarıldı.Bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamakBilim insanları, "Bu çalışmanın sonuçları, kedi sahiplerinin bildiklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve ev ortamında kedi davranışını ve refahını değerlendirmek için daha iyi taktikler geliştirmek için kullanılacak. Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir” dedi.Öte yandan, bu araştırma ilginç ve eğlenceli görünse de, yalnızca ABD ve Kanada'da ikamet eden kişiler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, en az 18 yaşında olmanız ve aynı evde yaşayan iki kedi sahibi olmanız gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049066776_0:0:1732:1299_1920x0_80_0_0_9134995435fb63568c55c7f20556362c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kedi, video, deney, abd

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

13:42 20.09.2021 (güncellendi: 13:50 20.09.2021)
© Fotoğraf : PixabayYavru kedi
Yavru kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
ABD’li ve Kanadalı bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında kedi videoları izleyecek gönüllüler aradıklarını duyurdu. Katılımcıların aynı evde yaşayan en az iki kediye sahip olmaları istendi. Bilim insanları, yeni araştırmanın kedilerin davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını söyledi.
ABD’de yer alan California Davis Üniversitesi ve Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir araştırma için iki kedisi olan gönüllüler aradıklarını duyurdu.,
NTV'nin aktardığına göre çalışma, kedi-kedi ve kedi-insan etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte araştırma kapsamında katılımcılara farklı türde olumlu ve olumsuz kedi-kedi etkileşimlerini gösteren on kedi videosu gösterilecek.
Ardından videoların 'son derece olumludan aşırı olumsuza' doğru derecelendirilmesi istenecek. Kedi sahiplerinin puanları, aynı videoları izleyecek olan davranış bilimcilerinin verdiği puanlarla karşılaştırılacak.
Hayvanseverlere ayrıca, kendi kedilerinin videolardaki davranışlara ne sıklıkla benzer davranışlar gösterdiği sorulacak.
Diğer taraftan araştırmacılar, kedilerin birbirine ısınmasının zor olduğunu ve bu yüzden aynı evde iki kediye bakan gönüllüler tercih ettiklerini söyledi. Çalışmanın bulgularının veterinerler tarafından kedi sağlığı ve refahını değerlendirmek için de kullanılacağı aktarıldı.

Bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak

Bilim insanları, "Bu çalışmanın sonuçları, kedi sahiplerinin bildiklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve ev ortamında kedi davranışını ve refahını değerlendirmek için daha iyi taktikler geliştirmek için kullanılacak. Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir” dedi.
Öte yandan, bu araştırma ilginç ve eğlenceli görünse de, yalnızca ABD ve Kanada'da ikamet eden kişiler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, en az 18 yaşında olmanız ve aynı evde yaşayan iki kedi sahibi olmanız gerekiyor.
411000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:43Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
14:36Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline ceza
14:27Metrobüs üzerinde seyahat eden ve Galata Köprüsü'nden atlayan YouTuber: Tavsiye etmem, pişmanım
14:27'Zenginleri vergilendirin' elbisesinin tasarımcısı vergi kaçakçısı çıktı
14:22Ukrayna ve ABD'nin Rapid Trident-2021 tatbikatı ışığında Rusya'dan Karadeniz'de kapsamlı tatbikat
14:18AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
14:13Babel'den tepki çeken paylaşım
14:11Biontech-Pfizer: Kovid aşımız 5-11 yaş için de güvenli, ABD'den acil kullanım yetkisi istiyoruz
14:03Güney Afrika'da soyu tükenmekte olan penguenlerden 63'ü arı saldırısına kurban gitti
13:53Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
13:52Sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
13:43'Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor'
13:42Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
13:36Kadıköy’e dadanan hırsızlar yakalandı
13:33Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan grip aşısı açıklaması
13:27Yazar Özsoy: İktidarın size sunduğu şeyin gerçekliğini tartışmak gerekir
13:25Mumyalardan alınan 2 bin yıllık DNA ile üç Mısırlı erkeğin yüz morfolojisi oluşturuldu
13:20Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir
13:20Aşı karşıtı gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
13:20SGK yapılandırmaları için son tarih belli oldu