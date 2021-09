https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı

Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jail Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için New York'ta pizzacıya alınmadı. Bunun... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

Brezilya lideri Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor.Koronavirüse karşı inkarcı tutumundan ötürü eleştirilen Brezilya lideri, kentte bulunan bir pizzacıya koronavirüs aşısı olmadığı için alınmadı. New York'ta restoran ve kafelere girebilmek için en az bir doz Kovid-19 aşısı olmak gerekiyor. Koronavirüs aşısı olmayan Bolsonaro ise yasaktan ötürü pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı. Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

