https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-new-yorkta-pizzaciya-alinmadi-1049069386.html
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jail Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için New York'ta pizzacıya alınmadı. Bunun... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T14:43+0300
2021-09-20T14:43+0300
2021-09-20T14:48+0300
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sağlık
pizza
hasta
restoran
jair bolsonaro
giriş
koronavirüs
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Brezilya lideri Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor.Koronavirüse karşı inkarcı tutumundan ötürü eleştirilen Brezilya lideri, kentte bulunan bir pizzacıya koronavirüs aşısı olmadığı için alınmadı. New York'ta restoran ve kafelere girebilmek için en az bir doz Kovid-19 aşısı olmak gerekiyor. Koronavirüs aşısı olmayan Bolsonaro ise yasaktan ötürü pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı. Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20210918/kovid-19-asisi-olmayan-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-bm-genel-kuruluna-katilacagim-1049011402.html
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brezilya, new york, sağlık, pizza, hasta, restoran, jair bolsonaro, giriş, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York'ta pizzacıya alınmadı
14:43 20.09.2021 (güncellendi: 14:48 20.09.2021)
Brezilya'nın aşı karşıtı aşırı sağcı lideri Jail Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmadığı için New York'ta pizzacıya alınmadı. Bunun üzerine Bolsonaro, pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı.
Brezilya lideri Bolsonaro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunuyor.
Koronavirüse karşı inkarcı tutumundan ötürü eleştirilen Brezilya lideri, kentte bulunan bir pizzacıya koronavirüs aşısı olmadığı için alınmadı.
New York'ta restoran ve kafelere girebilmek için en az bir doz Kovid-19 aşısı olmak gerekiyor.
Koronavirüs aşısı olmayan Bolsonaro ise yasaktan ötürü pizzasını sokakta yemek zorunda kaldı. Devlet Başkanı ve bakanların New York'ta sokak ortasında pizza yediği anı fotoğraflayan Bolsonaro kabinesinin Turizm Bakanı Gilson Machado, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.