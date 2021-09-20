https://tr.sputniknews.com/20210920/brezilyali-hakim-turk-pilotu-serbest-birakmadi-1049079196.html

Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı

Brezilyalı hakim Türk pilotu serbest bırakmadı

Brezilya, 1.3 ton kokain dolu halde ele geçirilen Türk jetinin pilotunu tahliye etmedi. Türk kaptan 47 gündür Brezilya'da cezaevinde tutuluyor. 1990'lı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T18:36+0300

2021-09-20T18:36+0300

2021-09-20T18:36+0300

brezilya

pilot

kokain

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Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Brezilya’da, ağzına kadar kokainle dolu halde yakalanan Türk uçağıyla illgili hukuki süreç devam ediyor. Son duruşmada İspanyol yolcuyla birlikte tutuklanan Türk pilotun tutuklululğunun devamına karar verildi.11. Federal Mahkeme Hakimi Danilo Fontenele Sampaio Cunha, 31 Ağustos’ta gerçekleştirilen son duruşmadaki kararında koşullarının ve sunulan belgelerin “koruyucu gözaltı kararının gerekçesini değiştirme gücüne sahip olmadığını ” değerlendirerek , Türk Pilot V.D.’nin serbest bırakılmasının teorik olarak bir tehdit oluşturacağı anlayışını korudu.Türk pilot, “Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok” yönündeki savunması inandırıcı bulunmamış ve 4 Ağustos’ta tutuklanmıştı. 47 gündür cezaevinde.Uçak Brezilya'da bekletiliyorÖte yandan, Türk jetiyle ilgili durum da netlik kazanmadı. 1990’lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı tarafından kullanılan o dönem TC-ATA tescilli Gulfstream 4 tipi uçak 3 Ağustos’tan bu yana Fortaleza’daki havalimanında hareketsiz bekletiliyor.Son duruşmada 11. Federal Mahkeme Hakimi, uçağın erken satışıyla ilgili kararı vermeden önce Brezilya Hava Kuvvetleri ve Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliği’nden (SENAD) görüş istedi.Hakim: Uçak için iade talebi yok Uçağın sahibi Türk şirketi ACM Havayolları, Brezilyalı hukuk firması Montgomery&Associados aracılığıyla uçağın iade edilmesi için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak Federal Hakim Cunha’nın, son kararında, “Bu tarihe kadar (31 Ağustos) şirketten bir iade talebi olmadı” şeklinde bir ifadede kullandığı iddia edildi.ACM: Prosedürü tamamlamaya çalışıyoruzMontgomery&Associados hukuk bürosu, Brezilya basınında çıkan habere göre uçağın iadesi için prosedürleri tamamlamaya çalıştıklarını, uçağın iade edilmesi talebinin Brezilya’daki yasal sürece dahil edilmesi için Portekizceye yeminli tercüme edilmesi gereken çok sayıda belgenin sunulması gerektiğini açıkladı.

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brezilya, pilot, kokain