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https://tr.sputniknews.com/20210920/bursada-boga-guresleri-galip-gelen-bogalarin-sahipleri-hayvanlari-ile-birlikte-horon-tepti-1049080299.html
Bursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri, hayvanları ile birlikte horon tepti
Bursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri, hayvanları ile birlikte horon tepti
Bursa’da düzenlenen boğa güreşleri İspanya’daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T19:19+0300
2021-09-20T19:20+0300
yaşam
ispanya
bursa
güreş
kestel
matador
boğa güreşi
boğa
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Kestel ilçesine bağlı Uludağ’ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Artvin Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Artvin Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ARSİYAD) katkıları ile düzenlenen boğa güreşlerinde dereceye giren boğaların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.Boğalar seyircilerin arasına daldıBoğaları izlemeye gelen binlerce seyirci; güçlü boğaların amansız mücadelesini ilgiyle izledi. Demir bariyerlerin arkasından güreşleri izleyen bir gurup vatandaş iki boğanın hızını alamayıp bariyerleri devirmesi neticesinde boğaların altında kalıp ezilme tehlikesi yaşadı. Panik olan kalabalık yüksek yerlere kaçmaya çalışırken meydandaki diğer vatandaşlar kalabalığın arasına dalan boğaları alkışladı.Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2 boğa sahipleri tarafından yakalanıp meydan dışına çıkarıldı. Bazı boğalar çitlerin üzerinden atlayınca sahipleri zor anlar yaşadı. Boğaları yakalamak için yoğun çaba sarfeden sahiplerinin verdiği mücadele İspanyol matadorları aratmadı.Nefes kesen zorlu güreşler sonrası galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti. Oynayan kalabalığın arasına giren boğaların galibiyet sevincini kutlarcasına havaya zıplayıp ayakta sekmesi görenleri şaşkına çevirdi. Güreşlerin yapıldığı alan yoğun ilgi sebebiyle hınca hınç dolarken; araçlar yüzünden uzun kuyruklar oluştu. Kalabalık sebebiyle jandarma ekipleri bölgede kuş uçurtmadı. Vatandaşlar meşhur Artvin Cağ dönerinden yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen boğaların şampiyon olabilmek için profesyonel sporcular gibi beslenip antrenman yaptıkları ortaya çıktı. Fenomen boğalar sporcular gibi hazırlanıyorGüreşlerle ilgili bilgi veren yarışmanın sunucusu Artvin Kafkasör Yaylasından Şakir Kara şöyle konuştu: "Boğa güreşlerini Türkiye’ye sevdirip Artvin’in turizm elçiliğini yapmak istiyoruz. Bursa’ya 28 boğa ile geldik. 2’si kupa güreşi olmak üzere 20 güreşimiz var" dedi.Boğa güreşlerine olan ilginin Türkiye ’de her geçen gün arttığına dikkat çeken Kara, "Artık fenomen boğalarımız var. Sosyal medyada yüzbinlerce fanı olan boğalar var. Araba fiyatına satılan şampiyon boğalarımız var. Muğla’ya Aydın’a transfer oluyorlar. Hatta Sırbistan’a gönderdiğimiz boğalarımız var. Hayvanlarımıza bu işi onları üzerek değil; sevgiyle, saygıyla, onlara şefkatle kucak açarak bu işleri yapıyoruz. İnsanlara garip gelecek ama Üzum kurusu ile beslenen pekmez içirilen boğalarımız var. Sabahtan nasıl ki bir futbolcu kalkar ağırlık çalışması yapar, boğa sahibi de hayvanı alır, ona boğa kızağını bağlar yada araba lastiği bağlar, nefes açma yaptırır. Koşturma yaptırır, götürür arenayı tanıtır. Bunlar özel ve güzel şeylerdir."
https://tr.sputniknews.com/20210503/ispanyada-boga-guresleri-19-ay-sonra-yeniden-basladi-1044414443.html
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ispanya, bursa, güreş, kestel, matador, boğa güreşi, boğa

Bursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri, hayvanları ile birlikte horon tepti

19:19 20.09.2021 (güncellendi: 19:20 20.09.2021)
© İHABursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti
Bursa’da boğa güreşleri: Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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Bursa’da düzenlenen boğa güreşleri İspanya’daki arenaları aratmadı. Güreşirken hızını alamayan azgın boğalar; demir bariyerleri devirip seyircilerin arasına daldı. Şans eseri facia teğet geçerken vatandaşlar boğaları ayakta alkışladı. Galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti.
Kestel ilçesine bağlı Uludağ’ın eteklerindeki Alaçam Mahallesinde geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Alaçam Mesire alanında Artvin, Rize, Erzurum, İzmir Aydın ve Muğla yöresinden getirilen 28 boğa çekilen kuralar sonrası güreşti. Bazı boğalar daha rakiplerini görür görmez kaçarken bazıları ise 35 dakikaya varan sürelerde güreş tuttu. Güreşler sonunda kazanan boğa ve sahiplerinin sevinci de kameralara yansıdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Artvin Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Artvin Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ARSİYAD) katkıları ile düzenlenen boğa güreşlerinde dereceye giren boğaların sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Boğalar seyircilerin arasına daldı

Boğaları izlemeye gelen binlerce seyirci; güçlü boğaların amansız mücadelesini ilgiyle izledi. Demir bariyerlerin arkasından güreşleri izleyen bir gurup vatandaş iki boğanın hızını alamayıp bariyerleri devirmesi neticesinde boğaların altında kalıp ezilme tehlikesi yaşadı. Panik olan kalabalık yüksek yerlere kaçmaya çalışırken meydandaki diğer vatandaşlar kalabalığın arasına dalan boğaları alkışladı.
Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2 boğa sahipleri tarafından yakalanıp meydan dışına çıkarıldı. Bazı boğalar çitlerin üzerinden atlayınca sahipleri zor anlar yaşadı. Boğaları yakalamak için yoğun çaba sarfeden sahiplerinin verdiği mücadele İspanyol matadorları aratmadı.
Nefes kesen zorlu güreşler sonrası galip gelen boğaların sahipleri hayvanları ile birlikte horon tepti. Oynayan kalabalığın arasına giren boğaların galibiyet sevincini kutlarcasına havaya zıplayıp ayakta sekmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Güreşlerin yapıldığı alan yoğun ilgi sebebiyle hınca hınç dolarken; araçlar yüzünden uzun kuyruklar oluştu. Kalabalık sebebiyle jandarma ekipleri bölgede kuş uçurtmadı. Vatandaşlar meşhur Artvin Cağ dönerinden yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.
Sosyal medyada binlerce takipçisi olan fenomen boğaların şampiyon olabilmek için profesyonel sporcular gibi beslenip antrenman yaptıkları ortaya çıktı.
boğa güreşi-İspanya-Katalonya-Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2021
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İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı
3 Mayıs, 17:05

Fenomen boğalar sporcular gibi hazırlanıyor

Güreşlerle ilgili bilgi veren yarışmanın sunucusu Artvin Kafkasör Yaylasından Şakir Kara şöyle konuştu:
"Boğa güreşlerini Türkiye’ye sevdirip Artvin’in turizm elçiliğini yapmak istiyoruz. Bursa’ya 28 boğa ile geldik. 2’si kupa güreşi olmak üzere 20 güreşimiz var" dedi.Boğa güreşlerine olan ilginin Türkiye ’de her geçen gün arttığına dikkat çeken Kara, "Artık fenomen boğalarımız var. Sosyal medyada yüzbinlerce fanı olan boğalar var. Araba fiyatına satılan şampiyon boğalarımız var. Muğla’ya Aydın’a transfer oluyorlar. Hatta Sırbistan’a gönderdiğimiz boğalarımız var. Hayvanlarımıza bu işi onları üzerek değil; sevgiyle, saygıyla, onlara şefkatle kucak açarak bu işleri yapıyoruz. İnsanlara garip gelecek ama Üzum kurusu ile beslenen pekmez içirilen boğalarımız var. Sabahtan nasıl ki bir futbolcu kalkar ağırlık çalışması yapar, boğa sahibi de hayvanı alır, ona boğa kızağını bağlar yada araba lastiği bağlar, nefes açma yaptırır. Koşturma yaptırır, götürür arenayı tanıtır. Bunlar özel ve güzel şeylerdir."
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