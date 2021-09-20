Cama çarpan Yalıçapkını kuşlarına kalp masajı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde 2 yalıçapkını kuşu, Mehmet Baş’a ait seranın yanındaki evin camına çarptı.Yere düşen kuşlar, önleyici kolluk görevi amacıyla bölgede araştırma yapan sivil jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hayat belirtisi göstermeyen kuşlara müdahale eden jandarma ekipleri, bir süre kuşlara kalp masajı yaptı.2 kuş, ekiplerin müdahalesi ile nefes almaya başlayarak hayata döndü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin camına çarpan 2 yalıçapkını kuşunu fark eden jandarma ekibi, kuşlara kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde 2 yalıçapkını kuşu, Mehmet Baş’a ait seranın yanındaki evin camına çarptı.
Yere düşen kuşlar, önleyici kolluk görevi amacıyla bölgede araştırma yapan sivil jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hayat belirtisi göstermeyen kuşlara müdahale eden jandarma ekipleri, bir süre kuşlara kalp masajı yaptı.