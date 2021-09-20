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https://tr.sputniknews.com/20210920/celik-kadir-inanir-bir-kadini-taciz-eden-bu-adi-suctan-hukum-giyen-biridir-1049066121.html
Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir
Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir
Şarkıcı Çelik, oyuncu Kadir İnanır'la ilgili olarak "Bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir" dedi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T13:20+0300
2021-09-20T13:20+0300
yaşam
kadir inanır
taciz
mesaj
çelik
buket saygı
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Şarkıcı Çelik Erişçi, 2000 yılında gündem olan 'mesaj' olayıyla ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.Oyuncu Kadir İnanır'ın, o dönemki sevgilisi Buket Saygı'ya attığı mesajları hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:"Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi.Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım."Ne olmuştu?2000 yılında Derman Bey dizisinin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın aynı yapımda rol alan manken Buket Saygı'ya attığı mesajlar ile başlayan olaylara bir süre sonra Saygı'nın sevgilisi Çelik Erişçi de dahil olmuştu. Erişçi ile Saygı, kısa bir dönem evli kalıp daha sonra boşanmıştı.
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kadir inanır, taciz, mesaj, çelik, buket saygı

Çelik: Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen biridir

13:20 20.09.2021
© AAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Şarkıcı Çelik, oyuncu Kadir İnanır'la ilgili olarak "Bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir" dedi.
Şarkıcı Çelik Erişçi, 2000 yılında gündem olan 'mesaj' olayıyla ilgili olarak Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Kadir İnanır'ın, o dönemki sevgilisi Buket Saygı'ya attığı mesajları hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi.
Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım."

Ne olmuştu?

2000 yılında Derman Bey dizisinin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın aynı yapımda rol alan manken Buket Saygı'ya attığı mesajlar ile başlayan olaylara bir süre sonra Saygı'nın sevgilisi Çelik Erişçi de dahil olmuştu.
Erişçi ile Saygı, kısa bir dönem evli kalıp daha sonra boşanmıştı.
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