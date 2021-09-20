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Cem Küçük: Rıdvan Dilmen’in maaşı milli güvenlik meselesi mi?
Cem Küçük: Rıdvan Dilmen’in maaşı milli güvenlik meselesi mi?
Türkiye yazarı Cem Küçük, Rıdvan Dilmen’in maaşının açıklanması için TRT’ye çağrıda bulundu. Küçük, “Burada olup bitenden herkesin bilgisi olması lazım... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T10:09+0300
2021-09-20T10:09+0300
yaşam
cem küçük
trt
rıdvan dilmen
maaş
açıklama
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ‘Rıdvan Dilmen’in maaşı millî güvenlik meselesi mi?’ başlıklı yazısında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in TRT’den alacağı ücretle ilgili tartışmaları değerlendirdi.TRT’nin devlet kanalı olduğunu hatırlatan Küçük, “Burada olup bitenden herkesin bilgisi olması lazım. Neticede millî güvenlik meselesi değil” dedi. Küçük, şöyle devam etti:“Rıdvan Dilmen TRT Spor’la anlaştı. Türkiye’nin en iyi futbol yorumcularından biri Rıdvan Hoca. Hâliyle aldığı maaş gündem oldu. Yıllık 8,5 milyon diyen de var, 5 milyon diyen de. Yapılacak şey basit. TRT yönetimi maaşı açıklasın.Gazete ve sitelerde ticari sır gibi bir şey denmiş. Şayet böyleyse, şerh düşerek söylüyorum doğru değil. Özel bir kanal olsa isterse 50 milyon versin, kimse bir şey diyemez. TRT’ye düşen Rıdvan Hoca'nın maaşını açıklamak. Böylece eleştirinin önü kesilir.”Ne olmuştu?Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon TL ödeyeceğini ileri sürmüştü. TRT'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmış, ancak ücrete ilişkin herhangi bir bilgi yer almamıştı:"Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT’nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünüdür.Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda ismi zikredilen spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır. Söz konusu iftiraların hedefinde olan yorumcularımız çok büyük fedakârlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar."
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cem küçük, trt, rıdvan dilmen, maaş, açıklama

Cem Küçük: Rıdvan Dilmen’in maaşı milli güvenlik meselesi mi?

10:09 20.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Türkiye yazarı Cem Küçük, Rıdvan Dilmen’in maaşının açıklanması için TRT’ye çağrıda bulundu. Küçük, “Burada olup bitenden herkesin bilgisi olması lazım. Neticede milli güvenlik meselesi değil” dedi.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ‘Rıdvan Dilmen’in maaşı millî güvenlik meselesi mi?’ başlıklı yazısında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in TRT’den alacağı ücretle ilgili tartışmaları değerlendirdi.
TRT’nin devlet kanalı olduğunu hatırlatan Küçük, “Burada olup bitenden herkesin bilgisi olması lazım. Neticede millî güvenlik meselesi değil” dedi. Küçük, şöyle devam etti:
“Rıdvan Dilmen TRT Spor’la anlaştı. Türkiye’nin en iyi futbol yorumcularından biri Rıdvan Hoca. Hâliyle aldığı maaş gündem oldu. Yıllık 8,5 milyon diyen de var, 5 milyon diyen de. Yapılacak şey basit. TRT yönetimi maaşı açıklasın.
Gazete ve sitelerde ticari sır gibi bir şey denmiş. Şayet böyleyse, şerh düşerek söylüyorum doğru değil. Özel bir kanal olsa isterse 50 milyon versin, kimse bir şey diyemez. TRT’ye düşen Rıdvan Hoca'nın maaşını açıklamak. Böylece eleştirinin önü kesilir.”

Ne olmuştu?

Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon TL ödeyeceğini ileri sürmüştü. TRT'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmış, ancak ücrete ilişkin herhangi bir bilgi yer almamıştı:
"Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT’nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünüdür.
Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda ismi zikredilen spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır. Söz konusu iftiraların hedefinde olan yorumcularımız çok büyük fedakârlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar."
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