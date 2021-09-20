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CHP, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı disipline sevk etti
CHP, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı disipline sevk etti
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP'nin MYK toplantısında disipline sevk edildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T16:00+0300
2021-09-20T16:00+0300
2021-09-20T16:09+0300
alim karaca
politika
chp
faik öztrak
disiplin
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.
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alim karaca, chp, faik öztrak, disiplin
CHP, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı disipline sevk etti
16:00 20.09.2021 (güncellendi: 16:09 20.09.2021)
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP'nin MYK toplantısında disipline sevk edildi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.