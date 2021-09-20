CHP'li Öztrak'tan HDP'li Temelli'ye İmralı yanıtı: 'Teröristlerle oturarak bu sorunu çözemezsiniz'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Öztrak'a, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Sezai Temelli arasındaki bu diyaloğu nasıl değerlendirdiği soruldu.HalkTv'nin aktardığına göre Öztrak, yanıtında şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" demişti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kürt sorununun çözümüne ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerine HDP'li Sezai Temelli'nin verdiği yanıta yönelik sorulan soruya ilişkin "Sayın Genel Başkanımız hatırlayacaksınız; sözde açılım süresinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Öztrak'a, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Sezai Temelli arasındaki bu diyaloğu nasıl değerlendirdiği soruldu.
HalkTv'nin aktardığına göre Öztrak, yanıtında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Genel Başkanımız hatırlayacaksınız; sözde açılım süresinin en başında söylediklerini bu mülakatta da tekrar etmiştir. Bize göre çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Teröristlerle pazarlığa oturarak bu sorunu çözemezsiniz. Gayri meşru unsurlarla bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'deki meşru siyasi partiler bu soruna çözüm bulacaklardır. HDP de bu partilerden biridir. Geçmişte gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Erdoğan yönetimi çözümü mecliste değil, İmralı ve Kandil ile müzakerede aramıştır. Bunun sonuçları milletimiz için ağır olmuştur. Beceriksizliğin ve öngörüsüzlüğün bedeli gerçekten ağırdır. Tekrarlıyoruz; bu sorun çözülecekse, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki meşru partiler aliyle çözülecektir, nokta"
Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" demişti.