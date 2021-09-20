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'Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi'
'Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi'
Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T05:04+0300
2021-09-20T05:04+0300
dünya
çin
japonya
doğu çin denizi
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.Tartışmalı adalarDoğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
çin
japonya
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çin, japonya, doğu çin denizi

'Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi'

05:04 20.09.2021
© WikipediaÇin uçak gemisi
Çin uçak gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© Wikipedia
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Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.
Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.
Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.
Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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