https://tr.sputniknews.com/20210920/cinde-tiktoka-sure-siniri-getiriliyor-gunde-40-dakika-sabah-6-ile-gece-12-arasinda-1049062002.html
Çin'de TikTok'a süre sınırı getiriliyor: Günde 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında
Çin'de TikTok'a süre sınırı getiriliyor: Günde 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında
Çin'de gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T12:20+0300
2021-09-20T12:20+0300
2021-09-20T12:20+0300
dünya
çin
açıklama
karar
kısıtlama
douyin
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Çin'de alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.Buna göre, gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu vakit de sabah 6 ile gece 12 arasında sınırlandırıldı. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebilecek.Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.Öte yandan şirket, ebeveynler için başka bir seçenek olarak 'Xiao Qu Xing' adlı (Küçük eğlenceli yıldız) yeni bir uygulama daha piyasaya sürdü. TikTok benzeri bu uygulamada, eğitim içerikli videolar yayınlanan uygulamada ebeveynlere günde 15 dakikaya kadar zaman kısıtlaması getirme hakkı tanınıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/asilanamayan-tiktok-kullanicilarindan-harry-potter-gondermesi-bize-safkan-deyin-1048972515.html
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çin, açıklama, karar, kısıtlama, douyin
Çin'de TikTok'a süre sınırı getiriliyor: Günde 40 dakika, sabah 6 ile gece 12 arasında
Çin'de gençlerin internet bağımlılığını azaltmak için TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi.
Çin'de alınan yeni karara göre, gençlerin internet bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.
Buna göre, gençlerin Douyin'de vakit geçirme vakitleri kısıtlanırken, bu vakit de sabah 6 ile gece 12 arasında sınırlandırıldı. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika vakit geçirebilecek.
Douyin'in sahibi ByteDance ise, yeni politikanın uygulanabilmesi için, çocuklarının hesaplarını doğrulaması konusunda çocuklara yardımcı olmalarını istedi.
Öte yandan şirket, ebeveynler için başka bir seçenek olarak 'Xiao Qu Xing' adlı (Küçük eğlenceli yıldız) yeni bir uygulama daha piyasaya sürdü. TikTok benzeri bu uygulamada, eğitim içerikli videolar yayınlanan uygulamada ebeveynlere günde 15 dakikaya kadar zaman kısıtlaması getirme hakkı tanınıyor.