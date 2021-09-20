Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.-Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yeni bir çatı olacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, yeni bir çatı olacaktır