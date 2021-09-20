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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılış töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, yeni bir çatı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, yeni bir çatı olacaktır
ABD'nin New York kentinde 8 yıl sonra yeniden açılan Türkevi Binası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştiriyor. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:56+0300
2021-09-20T19:22+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
new york
yeni türkevi binası
abd
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:-Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.-Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yeni bir çatı olacaktır.
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recep tayyip erdoğan, new york, yeni türkevi binası, abd, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, yeni bir çatı olacaktır

18:56 20.09.2021 (güncellendi: 19:22 20.09.2021)
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ABD'nin New York kentinde 8 yıl sonra yeniden açılan Türkevi Binası'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı.
-Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yeni bir çatı olacaktır.
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