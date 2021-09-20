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https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorktaki-daha-adil-bir-dunya-mumkun-konferansinda-konusuyor-1049052339.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' konferansında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' konferansında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T02:57+0300
2021-09-20T03:56+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.Bu toplantıyı düzenleyerek gönülleri buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür eden Erdoğan, salonu dolduranlara ve bütün dostlara aşkları, sevdaları ve ahdevefaları için şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu sene sağlık ve afiyet içinde tekrar bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye'den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki Amerika'daki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler" diye konuştu.Şairin "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:'Salgın sebebiyle sancılı günler yaşandı'İnsanlığın son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşandığını ifade etti.Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 4,6 milyonu bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.Allah'ın Kuran-ı Kerim'de "Her zorluğun ardında muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelediğini" hatırlatan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlığın, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna iman eden insanlar olarak, Allah'ın inayetiyle bu musibetin de üstesinden gelineceğine yürekten inandıklarını vurguladı.Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça bu hastalığın zamanla etkisini yitireceğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:'Çok güzel bir örnek'Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşı sayesinde Kovid-19'la mücadeleye verdikleri desteğin, bu süreçte Türk Milletini gururlandıran bir başka gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir" dedi.Amerikan İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, gerek Türk vatandaşları gerekse Müslümanların birbirinden kıymetli çalışmalara imza attığını, Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, alicenaplıklarıyla Amerikan toplumuna gösterdiklerini söyledi.Erdoğan, bu kapsamda tüm vatandaşları tebrik ederek, "Sizlerden yardım, ihsan ve dava faaliyetlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' konferansında konuştu

02:57 20.09.2021 (güncellendi: 03:56 20.09.2021)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu.
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.
Bu toplantıyı düzenleyerek gönülleri buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür eden Erdoğan, salonu dolduranlara ve bütün dostlara aşkları, sevdaları ve ahdevefaları için şükranlarını sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu sene sağlık ve afiyet içinde tekrar bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye'den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki Amerika'daki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler" diye konuştu.
Şairin "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var. Binlerce kilometre uzakta olsak da kalplerimiz bir ve beraber çarpıyor. Çünkü bizler birbirini sadece Allah için seven, birbirine Allah için muhabbet besleyen insanlarız. Bizler aynı dine, aynı peygambere inanan, aynı mukaddes kitaba ittiba eden, aynı kıbleye yönelen bir ümmetin mensuplarıyız. Ten renklerimiz, kökenlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da her gün beş vakit göğe yükselen Ezan-ı Muhammedilerimiz birdir. Allah Rasulü'nün Veda Hutbesi'ndeki şu sözleri tam 14 asırdır ebedi ve ezeli kardeşliğimizin nişanesidir. 'Rabbiniz birdir, babanız birdir, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Allah indinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir.' Bu salonda işte bu hakikatlere hep birlikte bir kez daha şahit oluyoruz. Gönüllerimizi buluşturan, bizi birbirimize kardeş kılan kalplerin asıl sahibine sonsuz hamdü senalar ediyorum. Mevla, şu muhabbetimizi, şu dayanışmamızı, aramızdaki şu güçlü uhuvveti daim eylesin diyorum."

'Salgın sebebiyle sancılı günler yaşandı'

İnsanlığın son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşandığını ifade etti.
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 4,6 milyonu bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.
Allah'ın Kuran-ı Kerim'de "Her zorluğun ardında muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelediğini" hatırlatan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlığın, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna iman eden insanlar olarak, Allah'ın inayetiyle bu musibetin de üstesinden gelineceğine yürekten inandıklarını vurguladı.
Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça bu hastalığın zamanla etkisini yitireceğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ancak asıl mesele salgının daha da derinleştirdi diğer sorunlarla mücadele etmektir. Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte maskeden solunum cihazına ve ilaca kadar, üretime dayalı her konuda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandı. Pek çok yerde ve pek çok defa insanlık adına kaygı verici görüntülere şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Afrika'dan Asya'ya halen ilk doz aşıya dahi ulaşamayan 100 milyonlarca insan var. Türkiye olarak Peygamber Efendimizin aleyhisselatu vesselam 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' tavsiyesinden hareketle elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdiye kadar elimizdeki imkanları 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla, hatta yurtdışından temin ettiğimiz aşıların bir kısmını ihtiyaç sahipleri ile paylaştık. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TURKOVAC'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız hiç endişeniz olmasın."

'Çok güzel bir örnek'

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşı sayesinde Kovid-19'la mücadeleye verdikleri desteğin, bu süreçte Türk Milletini gururlandıran bir başka gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir" dedi.
Amerikan İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, gerek Türk vatandaşları gerekse Müslümanların birbirinden kıymetli çalışmalara imza attığını, Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, alicenaplıklarıyla Amerikan toplumuna gösterdiklerini söyledi.
Erdoğan, bu kapsamda tüm vatandaşları tebrik ederek, "Sizlerden yardım, ihsan ve dava faaliyetlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Koronavirüs kadar tehlikeli olan bu virüsün adı 'İslam düşmanlığı' virüsüdür. Bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu virüs, Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür.
Hakikat güneşinin karşısında hiçbir yalan duramaz.
Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.
(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir.
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