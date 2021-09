https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorktaki-daha-adil-bir-dunya-mumkun-konferansinda-konusuyor-1049052339.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' konferansında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince (TASC) düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.Bu toplantıyı düzenleyerek gönülleri buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür eden Erdoğan, salonu dolduranlara ve bütün dostlara aşkları, sevdaları ve ahdevefaları için şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıllık zorunlu bir aranın ardından bu sene sağlık ve afiyet içinde tekrar bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere Türkiye'den akrabalarınızın, dostlarınızın, kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlere, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 84 milyon kardeşinizin selamlarını getirdim. Biz, sizleri çok özlemiştik, görüyoruz ki Amerika'daki kardeşlerimiz de bizleri özlemişler" diye konuştu.Şairin "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:'Salgın sebebiyle sancılı günler yaşandı'İnsanlığın son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşandığını ifade etti.Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 4,6 milyonu bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.Allah'ın Kuran-ı Kerim'de "Her zorluğun ardında muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdelediğini" hatırlatan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlığın, her şerrin gerisinde bir hayır bulunduğuna iman eden insanlar olarak, Allah'ın inayetiyle bu musibetin de üstesinden gelineceğine yürekten inandıklarını vurguladı.Tedavi imkanları geliştikçe, aşıya erişim arttıkça bu hastalığın zamanla etkisini yitireceğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:'Çok güzel bir örnek'Almanya'da yaşayan Türk kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşı sayesinde Kovid-19'la mücadeleye verdikleri desteğin, bu süreçte Türk Milletini gururlandıran bir başka gelişme olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu değerli bilim insanlarımızın başarısı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma olan katkıları bakımından çok güzel bir örnektir" dedi.Amerikan İslam toplumunun da vakıf ve dernekler eliyle düzenledikleri yardım kampanyalarıyla salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, gerek Türk vatandaşları gerekse Müslümanların birbirinden kıymetli çalışmalara imza attığını, Müslüman olmanın güzelliğini hayatlarıyla, duruşlarıyla, alicenaplıklarıyla Amerikan toplumuna gösterdiklerini söyledi.Erdoğan, bu kapsamda tüm vatandaşları tebrik ederek, "Sizlerden yardım, ihsan ve dava faaliyetlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

