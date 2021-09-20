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https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorktaki-yeni-turkevi-binasinda-incelemelerde-bulundu-1049051941.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T02:04+0300
2021-09-20T02:04+0300
2021-09-20T02:04+0300
dünya
abd
recep tayyip erdoğan
yeni türkevi binası
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Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.
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abd, recep tayyip erdoğan, yeni türkevi binası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.
Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.