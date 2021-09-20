https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogandan-yurt-paylasimi-genclerle-aramiza-yalanlarin-girmesine-izin-vermeyecegiz-1049082822.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira talepleri nedeniyle binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamamasına ilişkin, "Ülkemizin geleceğini emanet... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T20:54+0300
2021-09-20T20:54+0300
2021-09-20T20:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
burs
akp
öğrenci
yurt
kyk
açıklama
twitter
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Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz."Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz."
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recep tayyip erdoğan, chp, burs, akp, öğrenci, yurt, kyk, açıklama, twitter , paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira talepleri nedeniyle binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamamasına ilişkin, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.
"Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz."