https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogandan-yurt-paylasimi-genclerle-aramiza-yalanlarin-girmesine-izin-vermeyecegiz-1049082822.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yurt' paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira talepleri nedeniyle binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamamasına ilişkin, "Ülkemizin geleceğini emanet... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:54+0300

2021-09-20T20:54+0300

2021-09-20T20:54+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

burs

akp

öğrenci

yurt

kyk

açıklama

twitter

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Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz."Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz."

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recep tayyip erdoğan, chp, burs, akp, öğrenci, yurt, kyk, açıklama, twitter , paylaşım