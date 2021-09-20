https://tr.sputniknews.com/20210920/domuztepe-hoyugunde-orta-cag-donemine-ait-cocuk-iskeleti-bulundu-1049075396.html

Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu

Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında, Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T16:51+0300

2021-09-20T16:51+0300

2021-09-20T16:51+0300

türkiye

kahramanmaraş

iskelet

türkoğlu

domuztepe höyüğü

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Domuztepe Höyüğü'ndeki çalışmalarda 600 yıllık olduğu tahmin edilen 3-4 yaşlarında bir çocuğa ait iskelete rastlandı.Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki Domuztepe Höyüğü'nde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmaları devam ediyor.1996 yılında yurt dışından arkeologların başlattığı, 2013'ten itibaren ise Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, yaklaşık 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çocuk iskeletine rastlandı.Doç. Dr. Halil Tekin, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.Domuztepe Höyüğü'nün büyük bir yerleşim yeri olduğunu ve tarih boyunca da bir çok medeniyetin bölgede izlerini bıraktığını belirten Tekin, "Bir tarafta taş çağına ait günümüzden 9 bin yıl önce iskanı başlayan bir yer varken, üzerinde yakın zaman kadar Geç Roma Dönemi'nde, Bizans Dönemi'nde hatta Orta Çağ'da hem Müslüman hem de gayrimüslim toplulukların kamp kurduklarını ve yaşadıklarını görüyoruz. Aslında bu bize şunu gösteriyor, burada yaşam modeli pek değişmemiş. Hala gördüğümüz yörük hayatına benzer hayatlar devam etmiş, mevsimlik hayatlar devam etmiş" diye konuştu.Höyük yüzeyindeki arkeolojik verilere göre, bölgede tarih boyunca iskanın kesilmediğini belirten Tekin, 2021 kazı çalışmalarında önemli bulgularla karşılaştıklarını ifade etti.'Neolitik Çağ dediğimiz taş çağının içerisine bebeklerini yerleştirmişler'Neolitik yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını kaydeden Tekin, şunları kaydetti:

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kahramanmaraş, iskelet, türkoğlu, domuztepe höyüğü