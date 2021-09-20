https://tr.sputniknews.com/20210920/erdogan-genclerine-sirtini-donen-bir-milletin-istikbali-tehdit-altinda-demektir-1049084113.html

Erdoğan: Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir

Erdoğan: Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir" dedi. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T22:13+0300

2021-09-20T22:13+0300

2021-09-20T22:17+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik en ufak bir ihmalkarlıklarının olmadığını söyledi.Erdoğan, "Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Mankurtların gençlerimizin aklını zehirlemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

türkiye

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2021

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recep tayyip erdoğan