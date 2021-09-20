New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik en ufak bir ihmalkarlıklarının olmadığını söyledi.Erdoğan, "Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Mankurtların gençlerimizin aklını zehirlemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir" dedi.
New York’taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik en ufak bir ihmalkarlıklarının olmadığını söyledi.
Erdoğan, "Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Mankurtların gençlerimizin aklını zehirlemesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.