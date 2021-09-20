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Ermenistan: Etkili çalışma halinde Türk tarafıyla en üst düzeyde görüşmelere hazırız
Ermenistan: Etkili çalışma halinde Türk tarafıyla en üst düzeyde görüşmelere hazırız
Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, etkili çalışma yapılması halinde Ermenistan'ın Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazır olacağını... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T15:33+0300
2021-09-20T15:33+0300
dünya
ermenistan
türkiye
azerbaycan
nahçıvan
nikol paşinyan
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Armenpress'e demeç veren Gevorkyan, "Başbakan Paşinyan, parlamentodaki konuşmasında Türkiye'yle diyalog başlatma vizyonunu sunarak, kendi görüşüne göre üst düzey temaslardan önce çalışma görüşmeleri yapılması gerektiğini ve bu vizyonu uluslararası ortaklara da sunduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, uluslararası temaslarda meslektaşlarına, Ermenistan'ın ve bir bütün olarak bölgenin barışçıl kalkınmasıyla ilgili olarak hükümetin programında yansıtılan vizyon hakkında bilgi verir ve ayrıca yetkililerin bu yönde çaba göstermeye hazır olduğunu ifade eder" dedi.Azerbaycan ve Nahçıvan arasında bir koridor açılması planı konusunda Paşinyan'ın 9 Kasım ve 11 Ocak'taki üçlü açıklamalardaki mutabakatların yerine getirilmesine ciddi önem verdiğini anlatan Gevorkyan, "Bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, bölgede düşmanlık ortamının aşılması için koridor açılması olağanüstü önem taşıyor. Ermenistan bu yönde hareket etmeye ve sonuç almaya kararlı" ifadelerini kullandı.Gevorkyan, bölgesel ulaşım hatlarındaki blokajları kaldırmaya yönelik olarak bölgenin etkileşimini vurgulayan ve düşmanlığın adım adım ortadan kaldırılmasının gerçek yöntemi olabilecek metotlar bulunduğunu kaydederek "Ermenistan hükümeti, 9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın 9. maddesinde ve 11 Ocak tarihli üçlü açıklamada yer alan metodu destekliyor" diye konuştu.8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.Paşinyan'ın bu koridorun oluşmasına izin vermemesi açıklamasıyla ilgili görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı vermişti:
ermenistan
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ermenistan, türkiye, azerbaycan, nahçıvan, nikol paşinyan, mane gevorkyan

Ermenistan: Etkili çalışma halinde Türk tarafıyla en üst düzeyde görüşmelere hazırız

15:33 20.09.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, etkili çalışma yapılması halinde Ermenistan'ın Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazır olacağını söyledi.
Armenpress'e demeç veren Gevorkyan, "Başbakan Paşinyan, parlamentodaki konuşmasında Türkiye'yle diyalog başlatma vizyonunu sunarak, kendi görüşüne göre üst düzey temaslardan önce çalışma görüşmeleri yapılması gerektiğini ve bu vizyonu uluslararası ortaklara da sunduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, uluslararası temaslarda meslektaşlarına, Ermenistan'ın ve bir bütün olarak bölgenin barışçıl kalkınmasıyla ilgili olarak hükümetin programında yansıtılan vizyon hakkında bilgi verir ve ayrıca yetkililerin bu yönde çaba göstermeye hazır olduğunu ifade eder" dedi.
Azerbaycan ve Nahçıvan arasında bir koridor açılması planı konusunda Paşinyan'ın 9 Kasım ve 11 Ocak'taki üçlü açıklamalardaki mutabakatların yerine getirilmesine ciddi önem verdiğini anlatan Gevorkyan, "Bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, bölgede düşmanlık ortamının aşılması için koridor açılması olağanüstü önem taşıyor. Ermenistan bu yönde hareket etmeye ve sonuç almaya kararlı" ifadelerini kullandı.
Gevorkyan, bölgesel ulaşım hatlarındaki blokajları kaldırmaya yönelik olarak bölgenin etkileşimini vurgulayan ve düşmanlığın adım adım ortadan kaldırılmasının gerçek yöntemi olabilecek metotlar bulunduğunu kaydederek "Ermenistan hükümeti, 9 Kasım tarihli üçlü açıklamanın 9. maddesinde ve 11 Ocak tarihli üçlü açıklamada yer alan metodu destekliyor" diye konuştu.
8 Eylül'de Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Paşinyan'ın bu koridorun oluşmasına izin vermemesi açıklamasıyla ilgili görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı vermişti:
"Bu koridorun açılması, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması, eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi orada başlatırız. Diplomasi başladığı zaman tabii burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki burada olumsuzluklar değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur. Böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur."
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