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https://tr.sputniknews.com/20210920/eski-israil-basbakani-netanyahu-gorusmede-uyuklayan-biden-ile-alay-etti-cok-dikkatliydi-1049052650.html
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T03:27+0300
2021-09-20T03:34+0300
dünya
abd
israil
benyamin netanyahu
joe biden
naftali bennett
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Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm" ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.Geri adım attıHaberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.
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abd, israil, benyamin netanyahu, joe biden, naftali bennett

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi

03:27 20.09.2021 (güncellendi: 03:34 20.09.2021)
© AP PhotoJoe Biden- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
Joe Biden- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AP Photo
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Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla dalga geçti.
Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.
Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm" ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.
İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.

Geri adım attı

Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.
Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.
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