https://tr.sputniknews.com/20210920/eski-israil-basbakani-netanyahu-gorusmede-uyuklayan-biden-ile-alay-etti-cok-dikkatliydi-1049052650.html

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T03:27+0300

2021-09-20T03:27+0300

2021-09-20T03:34+0300

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Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm" ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.Geri adım attıHaberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.

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abd, israil, benyamin netanyahu, joe biden, naftali bennett