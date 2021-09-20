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Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmede uyuklayan Biden ile alay etti: Çok dikkatliydi
03:27 20.09.2021 (güncellendi: 03:34 20.09.2021)
© AP PhotoJoe Biden- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
© AP Photo
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla dalga geçti.
Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.
Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm" ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.
In FB Live, Netanyahu mocked Biden’s physical appearance during Oval Office meeting with Bennett: “I heard Biden was very attentive to what Bennett had to say… He dropped his head in agreement.” pic.twitter.com/xIIxU6PUyt— Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) September 19, 2021
İsrail basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.
Geri adım attı
Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.
Likud milletvekillerinin başını çektiği çok sayıda İsrailli, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı iddia edilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
İsrail basını, Biden'ın görüşme sırasında uyuklamadığını, söz konusu görüntünün montajlandığını yazmıştı.
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, mevcut Başbakan Bennett ile yaptığı görüşmede uyuklayan Biden'la alay etti: Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördümhttps://t.co/vHthDFW8Yk pic.twitter.com/05iEoDi9lv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 20, 2021