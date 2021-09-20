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Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşı ile ilgili tavrını biraz yumuşattı ve mecbur kalındığı takdirde son çare olarak yerli üretim aşı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T17:24+0300
2021-09-20T17:24+0300
koronavirüs
fatih erbakan
aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
turkovac
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs ile mücadelede son çare olarak TURKOVAC’ın tercih edilebileceğini söyledi.Son dönemlerde sadece yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.'Aşı gereksiz ama son çare olarak TURKOVAC tercih edilebilir''Aşı olmadığını ve asla olmayacağını' daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir adım attı ve yerli üretim aşı TURKOVAC’ı işaret etti.Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil. Mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir."
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fatih erbakan, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac

Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir

17:24 20.09.2021
© AAFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşı ile ilgili tavrını biraz yumuşattı ve mecbur kalındığı takdirde son çare olarak yerli üretim aşı TURKOVAC’ın kullanılabileceğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs ile mücadelede son çare olarak TURKOVAC’ın tercih edilebileceğini söyledi.
Son dönemlerde sadece yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

'Aşı gereksiz ama son çare olarak TURKOVAC tercih edilebilir'

'Aşı olmadığını ve asla olmayacağını' daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir adım attı ve yerli üretim aşı TURKOVAC’ı işaret etti.
Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.
Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil. Mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir."
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