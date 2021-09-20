https://tr.sputniknews.com/20210920/fatih-erbakan-son-care-turkovac-tercih-edilebilir-1049077044.html

Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir

Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşı ile ilgili tavrını biraz yumuşattı ve mecbur kalındığı takdirde son çare olarak yerli üretim aşı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:24+0300

2021-09-20T17:24+0300

2021-09-20T17:24+0300

koronavirüs

fatih erbakan

aşı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

turkovac

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103588/79/1035887958_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3f765f5f7f35cabc422df45a25f40d56.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs ile mücadelede son çare olarak TURKOVAC’ın tercih edilebileceğini söyledi.Son dönemlerde sadece yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.'Aşı gereksiz ama son çare olarak TURKOVAC tercih edilebilir''Aşı olmadığını ve asla olmayacağını' daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir adım attı ve yerli üretim aşı TURKOVAC’ı işaret etti.Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil. Mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih erbakan, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac