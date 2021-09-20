https://tr.sputniknews.com/20210920/ginede-rus-sirkete-ait-yuk-trenleri-carpisti-bir-kisi-oldu-1049076081.html

Gine'de Rus şirkete ait yük trenleri çarpıştı: Bir kişi öldü

Gine'de Rus şirkete ait yük trenleri çarpıştı: Bir kişi öldü

Gine’de Rus alüminyum üreticisi Rusal şirketine ait iki yük treni çarpıştı. Olayda en az 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların olduğu bildiriliyor. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:11+0300

2021-09-20T17:11+0300

2021-09-20T17:13+0300

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tren

gine

çarpışma

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Dünyanın en büyük alüminyum şirketlerinden Rusal, Gine’de üç boksit madenine sahip. Gine’deki madenler şirketin toplam üretim hacminin yüzde 42’sini oluşturuyor.Şirkete ait iki tren ülkenin başkenti Konarki’de çarpıştı. Teknik sorun nedeniyle duran bir trene bir diğerinin çarptığı aktarıldı.Sabah saatlerinde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Trenlerin içerisindeki yükü Konarki’ye getirmekte olduğu da basına yansıyan bilgiler arasında.Konarki’deki ticari birlik heyetinden bir temsilci olan Jean Tamba Kotambadouno, “Şu anda bir ölü, sekiz yaralı var. Çok büyük maddi hasar mevcut” dedi.Bölgedeki itfaiye ekipleri arasından Mamadou Lamin Fatu da görevlilerin çıkan yangını söndürmesi sonucunda daha büyük kayıpların oluşmasının önlendiğini söyledi.

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tren, gine, çarpışma