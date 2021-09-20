https://tr.sputniknews.com/20210920/gunde-15-saat-calisiyor-gunluk-kazanci-70-80-tl-cocuklarima-istedikleri-ayakkabiyi-alamiyorum-1049064110.html

Günde 15 saat çalışıyor, günlük kazancı 70-80 TL: Çocuklarıma istedikleri ayakkabıyı alamıyorum

Günde 15 saat çalışıyor, günlük kazancı 70-80 TL: Çocuklarıma istedikleri ayakkabıyı alamıyorum

Hurda toplayarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Celal Çin, günde yaklaşık 15 saat çalıştığını ve günlük kazancının ortalama 70-80 TL olduğunu belirterek “Bazı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:53+0300

2021-09-20T12:53+0300

2021-09-20T12:56+0300

görüş

diyarbakır

gelir

fakir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1049063425_0:280:3073:2008_1920x0_80_0_0_7a07211cf5cc7df27885e9f2b4e48ff4.jpg

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Celal Çin, çöplerden plastik ve hurda gibi malzemeler toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor. Köylerde, şehir çöplüğünde, tarla ve fabrika önlerinde plastik, demir, alüminyum, bakır gibi malzemeleri toplayarak evine getiren Çin, ayrıştırdıktan sonra eskicilere satıyor. 3 çocuk babası Celal Çin, günde 15 saat çalıştığını, ortalama günlük kazancının ise 70-80 TL olduğunu söylüyor.Çin, “Eğer sadece yaptığım bu iş olsa aç kalırım, komşular ve hayırsever bazı insanlar yardımcı oluyor” diyor.‘Bir çocuğum böbrek hastası, doktorlar ‘Bir böbreği ölmüş’ diyor’1’i böbrek hastası 3 çocuk babası Çin, Sputnik’e konuşarak yaşadığı zorlukları anlattı. 10 yıldır seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Çin “Dondurma, tatlı, çöp, inşaat genelde bu işlerde çalışıyorum, serbest yani. Bir çocuğum 4 seneden beri böbrek hastasıdır. Doktorlar ‘bir böbreği ölmüş’ diyor. 2 ayda bir randevusu var. Benim durumumu, ne şartlarda çalıştığımı görüyorsunuz. Sabah 05.30’da kalkıyorum yiyeceğimi heybeme koyup çıkıyorum. Köy köy geziyorum. Sondajcıların yanında, ilaç deposu, çöp… İş yerim yok, evim de kira, onun için topladıklarımı eve götürüp orada ayrıştırıyorum. 3-4 gün sonra da götürüp hurdacılara satıyorum” şeklinde konuştu.‘Kazancım bazen hiç olmuyor’Bazen topladıklarının para karşılığında verildiğini bazen de “Fakirdir” deyip ücretsiz verildiğini söyleyen Celal Çin “Günlük kazancım belli değil. Bazen 100, bazen 80, bazen 70, bazen 200 TL, bazen de hiç olmuyor. Bazı günler boş gidip eve boş dönüyorum. Halimi görüyorsunuz işte. En büyük kızım 2. Sınıfa gidiyor, diğerleri daha küçük. Eğer sadece yaptığım iş olursa ben aç kalırım, komşuların sayesinde tutunabiliyorum. Hayırsever insanların sayesinde ayda yılda bir yardımcı oluyorlar. Bir gün tokuz, bir ay açız. Yaşamımız bu, her şey ortada. Yapacak bir şey yok” dedi.‘Mutfağımı dolduramıyorum’Konu çocuklarından açılınca duygulanan ve konuşmakta zorlanan Celal Çin, çocukların bir şey istediği zaman alamayınca çok üzüldüğünü söylüyor ve ağlıyor.Konuşmakta zorlanan Çin şunları söyledi:‘Hiçbir zaman bir köşede para biriktiremedim’“Bugüne kadar 500 TL’yi bir araya getiremedim” diyen Çin, “Aylığım yok, günlüktür bu, 80 lira kazanıyorum, eve geliyorum bakıyorsun fatura parası gelmiş. Elektrik faturamı daha yeni ödedim, 280 TL gelmiş. Bakıyorum ertesi günü tüp bitti, pazar geldi, çocuğun masrafı var. Hiçbir zaman bir köşede para biriktiremedim. Motoru geçen sene aldım, 3 bin arkadaştan borç aldım kefilim oldular. Sepetle birlikte 7 bine mal oldu 300-400 taksitle ödüyorum” şeklinde konuştu.‘Yaptığım işin çocuklara, doğaya da faydası var’Yaptığı işin doğaya da faydası olduğunu söyleyen Celal Çin şöyle devam etti:112 yeleği ile kazalara karşı kendini koruyorÇalışmaya gidince 112 Acil Sağlık Yeleği giyen Çin, nedenini de şöyle ifade ediyor:

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, gelir, fakir