https://tr.sputniknews.com/20210920/guney-afrikada-soyu-tukenmekte-olan-penguenlerden-63u-ari-saldirisina-kurban-gitti-1049067640.html

Güney Afrika'da soyu tükenmekte olan penguenlerden 63'ü arı saldırısına kurban gitti

Güney Afrika'da soyu tükenmekte olan penguenlerden 63'ü arı saldırısına kurban gitti

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2021-09-20T14:03+0300

2021-09-20T14:03+0300

2021-09-20T14:03+0300

yaşam

afrika

güney afrika

cape town

penguen

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Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika'nın güney sularına özgü penguen türü, bu kez insanların değil, arıların gadrine uğradı. Güney Afrika'daki kuş koruma uzmanları, Cape Town yakınlarında nadir görülen bir olay gerçekleştiğini, soyu tükenmekte olan Afrika penguenlerinden bir grubun arı sürüsü tarafından öldürüldüğünü söyledi. Buna göre Simonstown'daki bir koloniden koruma altındaki 63 penguen kumsalda ölü bulunurken, kuşlarda çok sayıda arı sokmasından başka herhangi bir fiziksel yaralanmaya rastlanmadı. Yapılan otopside kuşların göz çevresine sokulduğu tespit edildi. AFP'ye konuşan Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı'ndan (Sanccob) David Roberts "Bu çok nadir bir olay. Sık sık olmasını beklemiyoruz, bu bir tesadüf" dedi. Veteriner Roberts, olay yerinde ölü arıların da bulunduğunu belirtti.Güney Afrika'nın Ulusal Parklar İdaresi (SANParks), zehirlenme ve hastalık gibi olasılıkları safdışı bırakmayı netleştirmek için aldıkları numuneler üzerinde testler yaptıklarını duyurdu.Cuma günü bölgeye yakın Fish Hoek'te de birden fazla arı sokmasına maruz kalmış ölü bir penguen bulunduğunu açıklayan SANParks, durumu izlemeye devam edeceğini söyledi.Cape bölgesi bal arıları, çeşitli koruma alanlarını da kapsayan yerel ekosistemin bir parçası.Güney Afrika ve Namibya'nın kıyılarıyla adalarında ve hatta daha kuzeydeki Gabon'da yaşayan Afrika penguenleri, diğer türlerden küçük boyutlarıyla ayırt ediliyor.Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre ticari balıkçılık ve çevre sorunları nedeniyle Afrika pengueni nüfusu hızla azalıyor.

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afrika, güney afrika, cape town, penguen