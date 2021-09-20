https://tr.sputniknews.com/20210920/hava-sicakliklari-10-derece-dusecek-1049055695.html

Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek

Hava sıcaklıkları 10 derece düşecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarından itibaren yurdun kuzeybatısından giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T09:22+0300

2021-09-20T09:22+0300

2021-09-20T09:22+0300

yaşam

meteoroloji

sağanak

sıcaklık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu verilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıkları düşüşe geçecek ve yağışlı hava etkisini artıracak. İstanbul’da bugün 29 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar, perşembe günü 19 derecenin altına inecek. Yağış bugünden başlayarak etki alanını genişletecek, perşembe gününe kadar etkisini artıracak, hafta sonu adım adım yurdu terk edecek.Yerel sağanaklar etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzey ve iç kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas’ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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2021

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meteoroloji, sağanak, sıcaklık