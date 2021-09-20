İkinci el araç satıcıları: Otomobiller elde kalıyor

"Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor. Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor. Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var. Şu an galericiler de istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu için de fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor. Şu anki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz.”