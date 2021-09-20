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İkinci el araç satıcıları: Otomobiller elde kalıyor
İkinci el araç satıcıları: Otomobiller elde kalıyor
Fiyatları artan ikinci el otomobiller alıcı bulamıyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T15:42+0300
2021-09-20T15:42+0300
ekonomi
otomobil
ticaret
piyasa
araç
ikinci el
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ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen Bağcılar'da bulunan bir ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor” dedi.'İkinci el otomobilleri satmakta zorlanıyoruz'İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip, “Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında” ifadelerini kullandı.'Fiyatların ileriki dönemde bir tık daha yükselmesini bekliyoruz'Otomobil satıcısı Nihat Garip, tedarikte problem olduğu için fiyatlarda düşüşün gerçekleşmediğini söyledi ve şunları ifade etti:
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otomobil, ticaret, piyasa, araç, ikinci el

İkinci el araç satıcıları: Otomobiller elde kalıyor

15:42 20.09.2021
© İHAİkinci el otomobil
İkinci el otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA
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Fiyatları artan ikinci el otomobiller alıcı bulamıyor. Normalde bir hafta içerisinde satılan araçlar 5 aydır galerilerde bekliyor. İkinci el oto satıcıları çok lüks araçlardaki satışların da durma noktasında olduğunu belirtti.
ÖTV matrah düzenlemesinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Aldıkları araçların normal şartlarda 5 gün içinde satıldığını fakat son dönemlerde ikinci el otomobillerinin 7 aydır satılmayı beklediğini söyleyen Bağcılar'da bulunan bir ikinci el otomobil satıcısı Nihat Garip, “Fiyatların düşmesini beklemiyoruz. Eskiden olsa 5 günde sattığımız ikinci el araçları şuan 7 aydır satmaya çalışıyoruz. Araçlar elimizde kalıyor” dedi.

'İkinci el otomobilleri satmakta zorlanıyoruz'

İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten Garip, “Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında” ifadelerini kullandı.

'Fiyatların ileriki dönemde bir tık daha yükselmesini bekliyoruz'

Otomobil satıcısı Nihat Garip, tedarikte problem olduğu için fiyatlarda düşüşün gerçekleşmediğini söyledi ve şunları ifade etti:

"Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor. Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor. Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var. Şu an galericiler de istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu için de fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor. Şu anki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz.”

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