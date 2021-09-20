https://tr.sputniknews.com/20210920/imamoglu-atinada-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorusecek-1049083281.html

İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan’a geleceği açıklandı. İmamoğlu... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T21:33+0300

2021-09-20T21:33+0300

2021-09-20T21:39+0300

türkiye

yunanistan

ekrem imamoğlu

kiryakos miçotakis

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 ve 22 Eylül tarihlerinde Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in resmi konuğu olarak Atina’da bulunacak.İmamoğlu’nun ziyareti, Bakoyannis’nin geçen Mayıs ayında yaptığı İstanbul ziyaretinin ve iki belediye başkanının imzaladığı kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği anlaşmasının devamı olarak gerçekleştirilecek.Atina Belediyesi tarafından açıklanan İmamoğlu’nun resmi ziyaret programına göre, İstanbul Belediye Başkanı 21 Eylül Salı günü saat 11:15’te Atina Belediye Binası’nı ziyaret edecek ve Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüşecek, ardından ortak basın açıklaması yapılacak.Saat 13:00’te iki belediye başkanı, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek. Başbakan Miçotakis ile Maksimos Sarayı’nda yapılacak yarım saatlik görüşmenin akabinde, Bakoyannis, İmamoğlu’na Akropolis Arkeolojik sit alanını gezerken eşlik edecek. İki belediye Başkanı akşam saat 21:00’de Monica Bellucci'nin başrolde olacağı Maria Callas: Mektuplar ve Anılar adlı oyunu izlemek için Herodion’u ziyaret edecekler.İstanbul Belediye Başkanının Atina gezisi kapsamında Çarşamba günü saat 11:30’da Antik Agora ziyareti yapılacak, ardından İmamoğlu -Atina belediye başkanı eşliğinde- meydan ve Zappeion dahil bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini görmek aacıyla Sintagma bölgesini ziyaret edecek.Saat 16:30’da Lenorman’daki eski Halk Tütün Fabrikası’nda Kültür ve Kalkınma Teşkilatı NEON’un sergisi ziyaret edilecek.İmamoğlu Çarşamba gecesi İstanbul’a hareket edecek.

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yunanistan, ekrem imamoğlu, kiryakos miçotakis