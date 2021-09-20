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İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek
İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan’a geleceği açıklandı. İmamoğlu... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T21:33+0300
2021-09-20T21:39+0300
türkiye
yunanistan
ekrem imamoğlu
kiryakos miçotakis
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 ve 22 Eylül tarihlerinde Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in resmi konuğu olarak Atina’da bulunacak.İmamoğlu’nun ziyareti, Bakoyannis’nin geçen Mayıs ayında yaptığı İstanbul ziyaretinin ve iki belediye başkanının imzaladığı kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği anlaşmasının devamı olarak gerçekleştirilecek.Atina Belediyesi tarafından açıklanan İmamoğlu’nun resmi ziyaret programına göre, İstanbul Belediye Başkanı 21 Eylül Salı günü saat 11:15’te Atina Belediye Binası’nı ziyaret edecek ve Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüşecek, ardından ortak basın açıklaması yapılacak.Saat 13:00’te iki belediye başkanı, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek. Başbakan Miçotakis ile Maksimos Sarayı’nda yapılacak yarım saatlik görüşmenin akabinde, Bakoyannis, İmamoğlu’na Akropolis Arkeolojik sit alanını gezerken eşlik edecek. İki belediye Başkanı akşam saat 21:00’de Monica Bellucci'nin başrolde olacağı Maria Callas: Mektuplar ve Anılar adlı oyunu izlemek için Herodion’u ziyaret edecekler.İstanbul Belediye Başkanının Atina gezisi kapsamında Çarşamba günü saat 11:30’da Antik Agora ziyareti yapılacak, ardından İmamoğlu -Atina belediye başkanı eşliğinde- meydan ve Zappeion dahil bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini görmek aacıyla Sintagma bölgesini ziyaret edecek.Saat 16:30’da Lenorman’daki eski Halk Tütün Fabrikası’nda Kültür ve Kalkınma Teşkilatı NEON’un sergisi ziyaret edilecek.İmamoğlu Çarşamba gecesi İstanbul’a hareket edecek.
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yunanistan, ekrem imamoğlu, kiryakos miçotakis

İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

21:33 20.09.2021 (güncellendi: 21:39 20.09.2021)
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCUEkrem İmamoğlu - Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis
Ekrem İmamoğlu - Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© İHA / CANER SÖNMEZ - HALİL ENES SUCU
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan’a geleceği açıklandı. İmamoğlu burada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 ve 22 Eylül tarihlerinde Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in resmi konuğu olarak Atina’da bulunacak.
İmamoğlu’nun ziyareti, Bakoyannis’nin geçen Mayıs ayında yaptığı İstanbul ziyaretinin ve iki belediye başkanının imzaladığı kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği anlaşmasının devamı olarak gerçekleştirilecek.
Atina Belediyesi tarafından açıklanan İmamoğlu’nun resmi ziyaret programına göre, İstanbul Belediye Başkanı 21 Eylül Salı günü saat 11:15’te Atina Belediye Binası’nı ziyaret edecek ve Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile görüşecek, ardından ortak basın açıklaması yapılacak.
Saat 13:00’te iki belediye başkanı, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek.
Başbakan Miçotakis ile Maksimos Sarayı’nda yapılacak yarım saatlik görüşmenin akabinde, Bakoyannis, İmamoğlu’na Akropolis Arkeolojik sit alanını gezerken eşlik edecek.
İki belediye Başkanı akşam saat 21:00’de Monica Bellucci'nin başrolde olacağı Maria Callas: Mektuplar ve Anılar adlı oyunu izlemek için Herodion’u ziyaret edecekler.
İstanbul Belediye Başkanının Atina gezisi kapsamında Çarşamba günü saat 11:30’da Antik Agora ziyareti yapılacak, ardından İmamoğlu -Atina belediye başkanı eşliğinde- meydan ve Zappeion dahil bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini görmek aacıyla Sintagma bölgesini ziyaret edecek.
Saat 16:30’da Lenorman’daki eski Halk Tütün Fabrikası’nda Kültür ve Kalkınma Teşkilatı NEON’un sergisi ziyaret edilecek.
İmamoğlu Çarşamba gecesi İstanbul’a hareket edecek.
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